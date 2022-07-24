Работа без опыта: что нужно уметь — Finance.ua

Работа без опыта: что нужно уметь Сегодня 15:52 — Личные финансы

По данным work.ua, количество вакансий растет на 10% в неделю и в 1,5 раза в месяц. Но удовлетворить всех нуждающихся в работе отечественный рынок труда пока не в состоянии.

«Спрос на рабочую силу остается низким, занятость возобновляется очень медленно», — констатирует в своем отчете о финансовой стабильности за июнь 2022 года Национальный банк Украины.

И если высококвалифицированным специалистам найти работу будет проще, ведь, как говорит соучредитель и руководитель work.ua Артур Михно, «возможность найти сейчас действительно крутых специалистов — лучше, чем когда-либо», то что делать тем, кто не имеет опыта или нужного образования?

В вакансиях для работников без опыта работодатели указывают в основном желаемые мягкие навыки. Как утверждают специалисты grc.ua, во всех вакансиях, вне зависимости от профессиональной сферы, работодатели хотят от кандидатов ответственности, внимательности, стрессоустойчивости и ориентированности на результат.

«В сфере продаж приоритетными считаются такие навыки как тактичность, высокие коммуникативные навыки и активная жизненная позиция. Ищущим работу в сфере транспорта и логистики нужно быть пунктуальными и дисциплинированными, а представителям рабочих специальностей — быть внимательными к деталям и уметь работать в режиме многозадачности», — объясняют аналитики.

По словам главного редактора журнала «Будни» сайта robota.ua Юлии Далибук, важнейшим мягким навыком сейчас является гибкость, то есть возможность подстроиться под обстоятельства. А вот стрессоустойчивостью после 24 февраля уже работодателей не удивить.

«Например, у вас звучит сирена, а вы продолжаете работать. Для многих это стало новой нормой», — говорит она.

Впрочем, Далибук все же советует развивать так называемые Hard skills (профессиональные навыки, которым можно научить и которые можно измерить. — Ред.) в направлениях, к которым есть способности. И сейчас есть отличная возможность, ведь работает много курсов, где можно получить необходимые профессиональные навыки.

Кроме того, компании часто предлагают стажировку (в основном неоплачиваемую), что также позволит повысить свой профессиональный уровень.

Курсы и стажировка особенно актуальны для людей без высшего образования. Разнообразные сертификаты и рекомендательные письма повысят шансы получить желаемую работу даже без университетского диплома.

Также вы можете попробовать себя во фрилансе или же начать собственное дело. В Государственном центре занятости вам могут помочь с бизнес-планом.

Недавно правительство Украины запустило новый проект по грантовой поддержке бизнеса — «єРобота». Заработали три программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности в условиях военного времени.

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