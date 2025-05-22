Как быстро проверить счет: инструкции для абонентов Lifecell, Киевстар и Vodafone — Finance.ua
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Как быстро проверить счет: инструкции для абонентов Lifecell, Киевстар и Vodafone

Личные финансы
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Как быстро проверить счет: инструкции для абонентов Lifecell, Киевстар и Vodafone
Как быстро проверить счет: инструкции для абонентов Lifecell, Киевстар и Vodafone
Мобильная связь — это не только общение, но и безопасность. Чтобы иметь возможность позвонить в важный момент или ответить на сообщения от родных, всегда следует знать, что у вас есть средства на счете.
Finance.ua собрал разные способы проверки счета для абонентов всех популярных мобильных операторов в Украине.
Операторы имеют четыре варианта, как проверить баланс.

lifecell

1. USSD-запрос
Самый простой способ — набрать *111# и нажать кнопку вызова. Информация об остатке средств появится на экране мгновенно.
Чтобы узнать о подключенных услугах, используйте код *121#.
2. Приложение My lifecell
В приложении на главной странице отображается текущий баланс, остаток интернета, минут и SMS. Здесь можно пополнить счет, изменить тариф, заказать услуги и т. д.
3. Звонок на короткий номер 5433
Это бесплатный номер для связи с автоответчиком или оператором. Чтобы узнать баланс, в голосовом меню нажмите «1» или «0» для соединения с консультантом.
4. Меню SIM-карты
В настройках телефона откройте раздел «Программы SIM-карты» (или «Инструменты SIM»). Там выберите «Балансы и услуги» — «Ваш баланс». Далее автоматически будет отправлен USSD-запрос и на экране появится баланс.

Киевстар

1. USSD-запросы
Для проверки основного счета — *111#, для бонусного — *110#. Этот способ проверки баланса можно использовать как на территории Украины, так и за границей.
Чтобы узнать остатки интернета, минут или SMS — наберите *100# и следуйте подсказкам меню.
2. Приложение «Мой Киевстар»
В приложении отображается полная информация по вашему основному и бонусному счету: остаток на счете, интернет, тариф, расходы. Можно пополнить счет, добавить номера родных и видеть их остаток средств.
3. Звонок на короткие номера 444 или 455
После звонка автоответчик сообщит, сколько средств на счете, каков тариф и когда будет списание за пакет. Услуга бесплатная на территории Украины.
4. Меню SIM-карты
В некоторых телефонах автоматически появляется меню «Kyivstar» или «Инструменты SIM». Выберите «Услуги Киевстар» — «Состояние счета», и система сообщит вам информацию.

Vodafone

1. USSD-коды
Для абонентов подписки: *101#.
Для контрактных абонентов: 10110#.
Для проверки бонусов — 10114#.
2. Применение Vodafone
Приложение позволяет видеть баланс, бонусы, тариф, а также менять настройки и управлять несколькими номерами одновременно.
3. Звонок на номер 111
Позвонив по телефону, вы услышите голосовое сообщение с информацией о балансе. Звонок бесплатный.
4. SIM-меню
В меню SIM-карты найдите раздел Vodafone. Здесь можно не только увидеть баланс, но и заказать услуги или изменить настройки. После выбора пункта система отправляет SMS с ответом.
📢 Управляйте своими расходами просто и эффективно с помощью дебетовой карты. Выбрать оптимальный вариант для себя можно на Finance.ua.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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