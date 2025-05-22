Новые и старые правила: что действительно изменилось в ПДД и техосмотре для украинских водителей — Finance.ua

Новые и старые правила: что действительно изменилось в ПДД и техосмотре для украинских водителей Сегодня 16:02 — Личные финансы

Новые и старые правила: что действительно изменилось в ПДД и техосмотре для украинских водителей

В Украине ужесточили контроль за техосмотром коммерческого транспорта. Несмотря на активное обсуждение в сети, большинство «изменений» в Правилах дорожного движения, в частности, касательно остановок на автомагистралях и требований к освещению авто, действуют еще с 2023 года. Реальное нововведение — усиление контроля за техническим осмотром коммерческого транспорта.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника департамента патрульной полиции.

Как отмечает Белошицкий, нововведений по поводу запрета остановки автомобилем на загородных автомагистралях как таковых нет. Все действующие на сегодняшний день правила по этому поводу были введены еще в 2023 году.

«Эта информация распространилась в сети как какое-то нововведение, которое только появилось. На самом деле эти изменения появились в 2023 году и я бы назвал эти изменения техническими, ведь и раньше на автомагистралях был запрет остановки в любом месте, а именно предписание к остановке в специально определенных местах», — отметил он.

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Если эти изменения сузить до практической составляющей, то в 2023 году был введен новый дорожный знак, который добавился к обновленным правилам дорожного движения. Он обозначает те места, где остановка на автомагистралях разрешена. Наказание за нарушение этого правила — штраф.

«Что касается остановки в неустановленном месте, ответственность на уровне штрафа — 510 грн., если полицейские будут выявлять нарушения именно на автомагистралях. В этом случае полицейский принимает решение на месте совершения правонарушения и выносит постановление», — объясняет Белошицкий.

Еще одно старое правило, которое активно упоминается в сети — использование ближних ходовых огней или дневного света фар.

«Это изменение также появилось не сейчас, однако сейчас широко обсуждается в сети. Изменение было принято в 2023 году, а именно — в обязательном порядке на всех транспортных средствах использовать ближние огни или дневной свет фар, если конструкцией транспортных средств не предусмотрено наличие дневных ходовых огней.

Он добавил, что за нарушение этого правила также предусматривается ответственность на уровне штрафа в 510 грн. За 2024 год, по словам Белошицкого, более 38 тысяч водителей были привлечены за нарушение именно этого правила.

А вот что касается действительно нововведений, так это изменения, касающиеся прохождения обязательного технического осмотра транспортных средств. При этом, как заметил Белошицкий, они касаются только коммерческого транспорта. О персональном транспорте граждан в данном случае речь не идет.

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«Несколько дней как вступило в силу, 19 мая, новое постановление Кабмина № 286, которое вводит новые подходы и новые правила проведения обязательного технического осмотра транспортных средств и непосредственно выделяются категории транспортных средств, подлежащих этому усиленному контролю. Это и транспортные средства, которые перевозят негабаритные грузы, опасные грузы, пассажиров, в том числе такси и другие, предусмотренные в перечне», — рассказывает он.

По его словам, нововведения по ТО также коснулись изменений подходов к фиксации этого процесса, детализированность зафиксированных фактов (ракурсов фото- и видеофиксации) и самого процесса прохождения обязательного технического контроля.

Другими словами — за каждым процессом в прохождении контроля будут следить более тщательно, чтобы ничего не упустить. Также усовершенствована сама процедура обязательного технического контроля.

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УНН По материалам:

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