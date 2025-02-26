Украинцы увеличили долги за штрафы ПДД в 2,4 раза (инфографика) — Finance.ua

Украинцы увеличили долги за штрафы ПДД в 2,4 раза (инфографика)
Из 735 тыс. открытых в прошлом году просроченных штрафов за нарушение ПДД, 37% так и не были уплачены. Всего в реестре насчитывается 1,8 млн штрафов по состоянию на конец прошлого года.
Об этом пишет Опендатабот.
Количество производств из-за невыплаченных штрафов стабильно растет. На 33% долгов стало больше в прошлом году, а по сравнению с периодом накануне полномасштабной — в 2,4 раза.
83% должников по штрафам ПДД в прошлом году — мужчины. Почти половина производств, открытых в 2024, приходится на мужчин 25−45 лет. В то же время доля нарушений среди женщин растет из года в год. Если в 2021 году таких производств было только 9%, то сейчас увеличилось до 17%.
Регионы
10,4% всех долгов за неоплаченные штрафы зафиксировали в Днепропетровской области. Почти столько же (10,3%) производств открыто в столице. Тройку лидеров закрывает Одесская область — 7,8%.
За последний год во всех областях, кроме Харьковской (-2%), произошел прирост нарушений ПДД.
Наиболее существенно выросли показатели Тернопольщины — на 81%. В Ивано-Франковской области прирост составил 60%, а в Закарпатской — +57%.
В 3 раза в среднем стало больше просроченных и неоплаченных штрафов по сравнению с 2021 годом.
Наибольший прирост в Закарпатской области — аж в 5 раз. В Одесской и Тернопольской — почти в 4 раза. Меньш производство стало на Луганщине (-89.7%), Донетчине (-30.4%) и Херсонщине (-27.2%).
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