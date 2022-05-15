12 претендентов на 1 место: рынок труда в Украине — Finance.ua

12 претендентов на 1 место: рынок труда в Украине

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12 претендентов на 1 место: рынок труда в Украине, freepik.com

С началом войны в Украине количество вакансий резко уменьшилось, а резюме — увеличилось. Каждый второй украинец или потерял работу, или получает не довоенный размер заработной платы.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала grc.ua.

Люди стали активнее искать работу — и оставшиеся в своих городах, но потерявшие работу из-за войны, и внутренние переселенцы, которых по данным Международной организации по миграции уже более 8 миллионов.

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Так, за последний месяц на сайте прирост резюме составил +15%. Активность соискателей тоже выросла — количество отзывов на вакансии, если сравнивать с предыдущим месяцем, увеличилось на 20%.

Что касается работодателей, они также понемногу начинают возобновлять рабочие процессы и размещают на кадровых порталах вакансии в различных профсферах. Однако количество предложений работы намного ниже количества желающих получить эту работу.

Некоторые профессиональные сферы пострадали больше, в них новых предложений работы почти нет. По данным государственной службы занятости, в апреле на 25 326 вакансий претендовало 283 356 безработных, то есть конкуренция на одно рабочее место составляла около 12 человек.

Где вакансий больше всего

Больше всего вакансий на сайте grc.ua открыто для специалистов сферы Продажа (18,6%), в сфере ІТ, интернет, телеком (13,5%), для специалистов из сферы транспорта и логистики (9%), рабочего персонала (8,8%, в строительстве (5,9%), в медицине и фармацевтике (5,3%). Эти специалисты, кроме специалистов сферы строительства, были наиболее востребованы с начала войны. Что касается строителей и других специалистов сферы строительства, то положительная динамика увеличения предложений работы для них начала прослеживаться с апреля.

Больше всего предложений работы открыто в Киеве (33,9% всех актуальных на сайте), Львовской области (17,9%) и Днепропетровской области (8,9%). Однако и уровень конкуренции здесь гораздо выше, чем в западных регионах Украины.

Где вакансий меньше всего

Сложнее всего сейчас найти работу юристам, страхователям, работникам сферы обслуживания, охранникам, педагогам и ученым, домашнему персоналу, специалистам, работавшим в сфере автомобильного бизнеса, закупок. Для них сейчас меньше всего актуальных вакансий.

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