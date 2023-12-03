10 самых дорогих городов в мире для проживания — Finance.ua

10 самых дорогих городов в мире для проживания Сегодня 12:07 — Мир

10 самых дорогих городов в мире для проживания

Нынешний рейтинг самых дорогих городов мира для проживания возглавили Цюрих и Сингапур. Киев занял 132 место.

Об этом свидетельствуют данные Всемирного индекса стоимости жизни за 2023 год от Economist Intelligence Unit (EIU).

По данным аналитиков, в среднем в мире цены выросли на 7,4% в годовом выражении в местной валюте. В то же время темпы инфляции замедлились с 8,1%, о которых сообщалось в опросе прошлого года. Впрочем, она все еще остается значительно выше показателей в 2017—2021 годах.

Отмечается, что Сингапур не является новичком в топе самых дорогих городов, он возглавляет рейтинг в девятый раз за последние 11 лет.

В то же время Цюрих подскочил сразу на пять ступенек по сравнению с прошлым годом. Этому способствовали сильный швейцарский франк, а также высокие цены на продукты питания, товары для дома и отдыха.

Тройку лидеров замыкает Нью-Йорк, в прошлом году деливший первое место с Сингапуром.

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Западноевропейские города, включая Копенгаген, Дублин и Вену, занимают около половины первых 20 мест. Рост цен — одна из причин. Другая заключается в том, что Европейский центральный банк повышал процентные ставки шесть раз в 2023 году, чтобы обуздать инфляцию. Это привело к повышению курса евро на 7% по отношению к доллару.

ТОП-10 самых дорогих городов в мире для проживания:

Цюрих и Сингапур;

Женева;

Нью-Йорк;

Гонконг;

Лос-Анджелес;

Париж;

Тель-Авив;

Копенгаген;

Сан-Франциско.

Аналитики сравнивают более 400 цен на более 200 продуктов и услуг в 173 городах мира. EIU также исследует разные предприятия, чтобы понять, насколько сильно колебались цены за последний год.

В прошлом году столицу Украины исключили из рейтинга из-за полномасштабной военной агрессии российской федерации. В 2021 году Киев занимал 118 место.

Фінансовий клуб По материалам:

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