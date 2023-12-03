10 самых дорогих городов в мире для проживания — Finance.ua

10 самых дорогих городов в мире для проживания
Нынешний рейтинг самых дорогих городов мира для проживания возглавили Цюрих и Сингапур. Киев занял 132 место.
Об этом свидетельствуют данные Всемирного индекса стоимости жизни за 2023 год от Economist Intelligence Unit (EIU).
По данным аналитиков, в среднем в мире цены выросли на 7,4% в годовом выражении в местной валюте. В то же время темпы инфляции замедлились с 8,1%, о которых сообщалось в опросе прошлого года. Впрочем, она все еще остается значительно выше показателей в 2017—2021 годах.
Отмечается, что Сингапур не является новичком в топе самых дорогих городов, он возглавляет рейтинг в девятый раз за последние 11 лет.
В то же время Цюрих подскочил сразу на пять ступенек по сравнению с прошлым годом. Этому способствовали сильный швейцарский франк, а также высокие цены на продукты питания, товары для дома и отдыха.
Тройку лидеров замыкает Нью-Йорк, в прошлом году деливший первое место с Сингапуром.
Западноевропейские города, включая Копенгаген, Дублин и Вену, занимают около половины первых 20 мест. Рост цен — одна из причин. Другая заключается в том, что Европейский центральный банк повышал процентные ставки шесть раз в 2023 году, чтобы обуздать инфляцию. Это привело к повышению курса евро на 7% по отношению к доллару.
ТОП-10 самых дорогих городов в мире для проживания:
- Цюрих и Сингапур;
- Женева;
- Нью-Йорк;
- Гонконг;
- Лос-Анджелес;
- Париж;
- Тель-Авив;
- Копенгаген;
- Сан-Франциско.
Аналитики сравнивают более 400 цен на более 200 продуктов и услуг в 173 городах мира. EIU также исследует разные предприятия, чтобы понять, насколько сильно колебались цены за последний год.
В прошлом году столицу Украины исключили из рейтинга из-за полномасштабной военной агрессии российской федерации. В 2021 году Киев занимал 118 место.
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