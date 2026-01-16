0 800 307 555
10 надежных кроссоверов с пробегом

Технологии&Авто
13
10 надежных кроссоверов с пробегом
10 надежных кроссоверов с пробегом
При выборе б/у кроссовера покупатели все чаще обращают внимание не только на дизайн или оснащение, но и на реальную долговечность модели. Какие трехлетние SUV сочетают высокую надежность, современные технологии и минимальные риски дорогих поломок — рассказали эксперты издания TopSpeed.

Honda CR-V

Первое место заслуженно получила Honda CR-V в 2022 году. По данным iSeeCars, ее надежность оценена в 8,2 из 10 балла, а средний срок службы составляет 13,8 года. Вероятность преодолеть более 200 000 миль (около 322 тыс. км) без серьезных технических проблем — 30,1%.
Сильные стороны модели — репутация безотказного авто, экономичность и приятная управляемость. Слабые — простые материалы в салоне, не очень динамичный разгон и средняя видимость назад.

Toyota RAV4

Вторым по надежности стал один из самых популярных кроссоверов мира — Toyota RAV4. Его рейтинг надежности также составляет 8,2 балла, средний «ресурс» — 13,7 года, а шанс проехать более 200 000 миль — 28,4%. Модель отличается отличными возможностями на бездорожье, комфортной походкой и самым низким расходом топлива в своем классе. Среди минусов вспоминают шумную работу двигателя и скромное качество материалов салона.
Mazda CX-5

Третьим в списке стал Mazda CX-5 с оценкой надежности в 8,1 балла. В среднем он способен служить 14,2 года, а примерно в 23,8% случаев одолевает 200 000 миль без существенных поломок. CX-5 ценят привлекательный дизайн, высокую безопасность и качественный интерьер. К минусам относят повышенный расход топлива и неудобный интерфейс мультимедиа.

Subaru Forester

Четвертая позиция — у Subaru Forester 2022 года, который получил рейтинг 8 из 10. Прогнозируемый срок службы — 10,7 года, а шанс преодолеть 200 000 миль — 10,8%. Автомобиль отличается превосходной обзорностью, просторным салоном и наличием версий для легкого бездорожья.
Subaru Outback

Пятерку лидеров завершает Subaru Outback 2022 года с отметкой 7,8 балла. По подсчетам аналитиков, он способен без больших ремонтов прослужить около 11,2 лет, а вероятность проехать 200 000 миль составляет 20,2%. Модель хвалят за вместительный багажник, практичность и уверенные возможности вне асфальта. Критикуют — за специфический дизайн и работу вариатора.

ТОП-10

Полный список наиболее надежных трехлетних кроссоверов выглядит так:

  1. Honda CR-V
  2. Toyota RAV4
  3. Mazda CX-5
  4. Subaru Forester
  5. Subaru Outback
  6. GMC Terrain
  7. Mitsubishi Outlander
  8. Шевроле Equinox
  9. Nissan Rogue
  10. Kia Sportage
По материалам:
Ampercar
Авто
