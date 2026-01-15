Эксперты назвали надежные авто, которые будут служить более 30 лет (разные сегменты) Сегодня 09:21 — Технологии&Авто

Специалисты немецкого журнала Auto Motor und Sport проанализировали данные технических осмотров и составили список автомобилей, способных работать десятилетиями без серьезных поломок, пишет mmr.

Эксперты отмечают, что в 1990-х годах инженеры делали акцент на качестве материалов и простоте конструкций, а не на сложной электронике. В это время были созданы настоящие «долгожители» дорог.

Среди них — Audi 100 и Audi A6 в кузове C4, которые почти не подвергаются коррозии благодаря полностью оцинкованному кузову.

В перечень также вошел Mercedes 190, известный как Baby-Benz, по выносливости не уступающий люксовым моделям бренда. Для Volvo серии 900 пробег в 500 тысяч километров считается обычным делом, а Volkswagen Golf IV эксперты называют вершиной качества линейки из-за его устойчивости к ржавчине.

Среди относительно новых автомобилей бизнес-класса высокие оценки получили Audi A6 в кузове C7 с дизельными двигателями V6 мощностью 313 лошадиных сил, BMW 5 серии F10 с шестицилиндровыми агрегатами и Mercedes E-класса в кузовах W211 и W212. В то же время, специалисты советуют выбирать обновленные версии W211 и тщательно проверять состояние задней балки у W212.

Семейный сегмент

Надежными признаны Honda Accord VIII и Mazda 6 версий после 2016 года. Также хорошо себя зарекомендовали бензиновый Opel Zafira C и компактвэн BMW 2 Active Tourer, сочетающие практичность и долговечность.

Для сложных условий эксплуатации

Эксперты выделяют Toyota Land Cruiser J20 и Mercedes G-Class W463, которые способны служить годами при регулярном техническом обслуживании.

Городской режим

Неожиданно выносливым в городском режиме оказался выпускаемый с 2007 года Fiat 500, а для коммерческого использования рекомендуют Volkswagen T5 и T6, некоторые двигатели которых рассчитаны на чрезвычайно большие пробеги.

