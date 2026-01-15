0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперты назвали надежные авто, которые будут служить более 30 лет (разные сегменты)

Технологии&Авто
140
Эксперты назвали надежные авто, которые будут служить более 30 лет (разные сегменты)
Эксперты назвали надежные авто, которые будут служить более 30 лет (разные сегменты)
Специалисты немецкого журнала Auto Motor und Sport проанализировали данные технических осмотров и составили список автомобилей, способных работать десятилетиями без серьезных поломок, пишет mmr.
Эксперты отмечают, что в 1990-х годах инженеры делали акцент на качестве материалов и простоте конструкций, а не на сложной электронике. В это время были созданы настоящие «долгожители» дорог.
Среди них — Audi 100 и Audi A6 в кузове C4, которые почти не подвергаются коррозии благодаря полностью оцинкованному кузову.
В перечень также вошел Mercedes 190, известный как Baby-Benz, по выносливости не уступающий люксовым моделям бренда. Для Volvo серии 900 пробег в 500 тысяч километров считается обычным делом, а Volkswagen Golf IV эксперты называют вершиной качества линейки из-за его устойчивости к ржавчине.
Среди относительно новых автомобилей бизнес-класса высокие оценки получили Audi A6 в кузове C7 с дизельными двигателями V6 мощностью 313 лошадиных сил, BMW 5 серии F10 с шестицилиндровыми агрегатами и Mercedes E-класса в кузовах W211 и W212. В то же время, специалисты советуют выбирать обновленные версии W211 и тщательно проверять состояние задней балки у W212.

Семейный сегмент

Надежными признаны Honda Accord VIII и Mazda 6 версий после 2016 года. Также хорошо себя зарекомендовали бензиновый Opel Zafira C и компактвэн BMW 2 Active Tourer, сочетающие практичность и долговечность.

Для сложных условий эксплуатации

Эксперты выделяют Toyota Land Cruiser J20 и Mercedes G-Class W463, которые способны служить годами при регулярном техническом обслуживании.

Городской режим

Неожиданно выносливым в городском режиме оказался выпускаемый с 2007 года Fiat 500, а для коммерческого использования рекомендуют Volkswagen T5 и T6, некоторые двигатели которых рассчитаны на чрезвычайно большие пробеги.
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems