10 лучших отелей Европы в 2025 году: где дороже и дешевле всего — Finance.ua

10 лучших отелей Европы в 2025 году: где дороже и дешевле всего Сегодня 20:17 — Мир

Если раньше туристы прежде всего стремились сэкономить на жилье, порой жертвуя комфортом, то сейчас они готовы переплатить, зато расслабиться по полной.

Именно для таких путешественников влиятельный туристический портал Europe’s Best Destinations составил список из десяти лучших отелей Европы в 2025 году, которые предлагают гостям эксклюзивность, роскошь и незабываемые впечатления.

Лидеры рейтинга

Возглавил рейтинг пятизвездочный Reid’s Palace, A Belmond Hotel в городе Фуншал на португальском острове Мадейра, где одна ночь обойдется в сумму от 500 евро за самый простой номер.

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«Этот знаменитый отель с видом на Атлантический океан предлагает ухоженные сады, виды на вершины скал и классический английский послеобеденный чай на террасе. Гости могут исследовать вулканическое побережье Мадейры, расслабиться у бассейна с видом на море или отправиться на живописную прогулку по леваде — одному из знаменитых пешеходных маршрутов острова», — отмечают авторы исследования.

Второе место досталось отелю Hotel Croatia в хорватском городе Цавтат, где одна ночевка обойдется в два раза дешевле — от 250 евро.

Замкнул тройку лидеров роскошный Grand Hotel Tremezzo на озере Комо в Италии, где одна ночь стоит от 900 евро — это самый дорогой отель в рейтинге.

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А вот самое дешевое проживание обходится в отеле Jardin Tecina Hotel на испанском острове Гомера — от 180 евро, и это десятое место в рейтинге.

Десять лучших отелей Европы в 2025 году

Reid’s Palace, Мадейра, Португалия (одна ночь от 500 евро); Hotel Croatia, Цавтат, Хорватия (одна ночь от 250 евро); Grand Hotel Tremezzo, озеро Комо, Италия (одна ночь от 900 евро); Octant Vila Monte, Алгарви, Португалия (одна ночь от 230 евро); The Scarlet Hotel & Spa, Корнуолл, Великобритания (одна ночь от 275 фунтов); Les Sources de Caudalie, Мартильяк, Франция (одна ночь от 300 евро); Marques de Riscal, Ла-Риоха, Испания (одна ночь от 350 евро); Euphoria Retreat, Мистрас, Греция (одна ночь от 400 евро); Petunia Hotel, остров Ибица, Испания (одна ночь от 400 евро); Jardin Tecina Hotel, остров Гоморра, Испания (одна ночь от 180 евро).

УНІАН По материалам:

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