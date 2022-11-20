Зимові штрафи для водіїв у Польщі: за що можуть стягнути 500 злотих — Finance.ua

Зимові штрафи для водіїв у Польщі: за що можуть стягнути 500 злотих 20.11.2022, 00:12 — Світ

Зимові штрафи для водіїв у Польщі: за що можуть стягнути 500 злотих

Користування автомобілем завжди тісно пов’язане з питаннями безпеки, особливо взимку. Кожен досвідчений водій знає основні правила подорожей у складних погодних умовах. Проте інколи у Польщі можна отримати штраф за досить звичні для українських водіїв дії.

Правила безпеки для водіїв взимку

Перше, що робить автовласник з наближенням холодної пори роки — змінює літню гуму на зимову. Хоча у Польщі відсутнє правило, яке зобов’язує автовласників міняти шини, водії повинні використовувати транспортний засіб так, щоб він не створював небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Через те, що погода взимку у Польщі схожа з українською, варто потурбуватись про безпечну гуму (зимову чи всесезонну). Проте, звертаємо Вашу увагу, що у Польщі заборонено використовувати шиповані шини.

Особливо актуальним взимку стає правило обов’язкового дотримання безпечної дистанції з іншим транспортним засобом під час руху. Дистанція має становити половину швидкості, з якою рухається авто. Наприклад, при швидкості на автомагістралі 100 км/год — відстань між авто 50 м. За недотримання даних вимог водій може сплатити штраф 300 — 500 злотих.

Денні ходові вогні, а за їх відсутності ближнє світло фар, у світлу пору доби на автомобілі мають бути включені цілий рік. За невиконання цієї вимоги — штраф від 100 до 300 злотих, залежно від часу доби та місця порушення.

Протитуманні фари можна включати виключно в умовах туману і недостатньої видимості (до 50 м). Штраф за порушення правил використання протитуманних фар 100 злотих.

Зимові штрафи у Польщі

Заборона на прогрівання двигуна. Українські водії звикли прогрівати в холодну пору року двигун перед поїздкою. Однак, у Польщі увімкнений двигун під час стоянки автомобіля довше, ніж на 1 хвилину, вважається порушенням. Сума штрафу становить 100 злотих. Також, якщо водій залишить авто з увімкненим двигуном, йому загрожує штраф у сумі 50 злотих. Ще більше грошей доведеться сплатити, якщо Ви вирішите залишити заведене авто у дворі житлового будинку. Штраф за спричинення незручностей, пов’язаних із надмірним викидом вихлопних газів або надмірним шумом становить 300 злотих.

Рух на засніженому авто заборонений, адже падіння снігу під час їзди може не лише зменшити видимість для водія, а й стати причиною ДТП. Тому за пересування на авто у снігу доведеться сплатити штраф від 20 до 500 злотих та отримати 6 штрафних балів.

Брудні фари становлять небезпеку взимку, адже від снігу потік світла стає слабшим, а видимість гіршою. Штраф за сніг чи бруд на фарах становить 200 злотих та 3 штрафних бали.

За рух із брудним лобовим склом доведеться сплатити до 500 злотих. Тому не радимо Вам їздити з частково чистим вітровим склом, без рідини вітрового склоочисника чи з несправними склоочисниками.

Бруд на номерному знаку значно зменшує його читабельність. Штраф за сніг чи лід на номері до 100 злотих.

Катання на санях, які прив’язані до авто може привезти до великої трагедії. Тому у Польщі за такі дії можна отримати досить великий штраф, до 500 злотих.

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