Топ-10 найдешевших в Україні нових авто (інфографіка) — Finance.ua
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Топ-10 найдешевших в Україні нових авто (інфографіка)

Особисті фінанси
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В Україні склали рейтинг найдоступніших нових автомобілів у своїй сегментах, таких як турбодизелі, універсами, кросовери, які можна купити вже зараз.
Наведені нижче нові автомобілі представлені зараз на українському авторинку, і вони мають найнижчу ціну у своєму сегменту, тобто машини обирался за певним параметром, наприклад, за типом двигуна, кузова, трансмісіх тощо.
Топ-10 найдешевших в Україні нових авто (інфографіка)
Найдешевший турбодизель Renault Express Van — ціна від 599 000 грн.
Найдоступніший універсал Skoda Fabia Combi — ціна від 650 412 грн.
Найбюджетніший повний привідRenault Duster — від 694 500 грн.
Найдешевший кросовер Chery Tiggo 2 — від 440 360 грн.
Найдоступніший позашляховик Suzuki Jimny — від 782 500 грн.
Найбюджетніше авто з АКПП Chery Tiggo 2 Pro — від 558 700 грн.
Найдешевший бензиновий турбо JAC J7 — від 617 000 грн.
Найдоступніший фургон Fiat Fiorino — віл 489 900 грн.
Найбюджетніший електромобіль BYD E2 — від 927 000 грн.
Найдешевший преміум-седан Alfa Romeo Giulia — від 1 460 000 грн.
Найдоступніший новий автомобіль в Україні Chery Tiggo 2 — 440 300 грн.
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За матеріалами:
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