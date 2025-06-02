Звільнення під час випробувального терміну: що потрібно врахувати — Finance.ua

Звільнення під час випробувального терміну: що потрібно врахувати Сьогодні 08:29 — Особисті фінанси

Звільнення під час випробувального терміну: що потрібно врахувати

Вихід на нову роботу дуже часто передбачає випробувальний термін — це своєрідний «тест-драйв» (і для нового співробітника, і для компанії). Під час цього часу кандидат може показати себе у роботі, адаптуватися та переконати роботодавця продовжити співпрацю, а також оцінити, чи дійсно йому комфортно працювати в умовах, які пропонує компанія. Якщо ж очікування не збіглися з реальністю, звільнення стає найкращим варіантом.

Фахівці robota.ua зібрали «червоні прапорці», на які потрібно звертати увагу під час випробувального терміну, та розповіли, як звільнення в цей період може вплинути на подальший пошук роботи.

«Червоні прапорці», на які треба зважати під час випробувального терміну

📍 Реальність не відповідає умовам, озвученим під час співбесіди

Якщо обсяг задач, умови праці або система мотивації суттєво відрізняються від того, що обговорювалося на співбесіді, це перший «червоний прапорець». Швидше за все, в майбутньому на вас чекатимуть додаткові обовʼязки, зміна стратегічних планів та проблеми з фінансовою винагородою. Тому нагадайте роботодавцю, що ви на співбесіді домовлялися про інше, а якщо після цього нічого не зміниться — сміливо звільняйтеся.

📍 Токсична атмосфера

Це той критерій, про який ви не дізнаєтеся під час співбесіди, але який може негативно вплинути на ваше ментальне здоровʼя. Постійне психологічне напруження, неповага, знецінення з боку керівництва або колег — це не норма, а сигнал до дій.

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📍 Відсутність можливостей для адаптації

Якщо роботодавець вимагає швидких результатів роботи — це «червоний прапорець». Адже очікування повної продуктивності з першого робочого дня без навчання чи підтримки свідчить про неготовність інвестувати у ваш розвиток.

📍 Ви почуваєтеся нещасними на цій роботі

Орієнтуйтеся також і на власні відчуття. Видимих причин може і не бути, але якщо відчуваєте, що це не ваша робота, краще звільнитися. Якщо щодня ви змушуєте себе йти на роботу з відчуттям внутрішнього спротиву — це вагомий аргумент подумати про зміну курсу.

Проте фахівці застерігають — починати завжди важко: багато інформації, незнайомі люди, неналагоджені процеси. Це може лякати. Але стрес на початку адаптації — це нормально. Дайте собі трішки більше часу і тоді зможете оцінити об’єктивно колектив та завантаженість.

Як пояснити звільнення під час випробувального терміну

Випробувальний термін — складна штука, і не завжди все йде за планом. Чимало людей стикаються з цією ситуацією, але не знають, як правильно пояснити її роботодавцю при наступному працевлаштуванні.

Будьте чесними, але конструктивними. Не критикуйте попередніх роботодавців, але скажіть, що культура компанії чи обовʼязки не відповідали очікуванням та озвученим умовам праці на співбесіді.

Зробіть акцент на висновках. Наприклад: «Цей досвід допоміг мені чіткіше зрозуміти, в якій ролі та команді я розкриваю потенціал».

Підкресліть свій подальший розвиток. Наприклад: «Після цього я пройшов додаткове навчання/працював над навичками, які допоможуть краще вписатися в нову роль».

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