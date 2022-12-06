Зупинки транспорту під час тривог обійшлися Києву вже в 1,3 млрд гривень — Finance.ua

Зупинки транспорту під час тривог обійшлися Києву вже в 1,3 млрд гривень Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

Зупинки транспорту під час тривог обійшлися Києву вже в 1,3 млрд гривень

Через зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог за чотири місяці бюджет Києва втратив 1,3 млрд гривень.

Про це повідомляє об’єднання «Пасажири Києва».

Вони підрахували, що простій міського транспорту під час тривог складає 144 години. У жовтні повітряні тривоги загалом тривали 65 годин — найбільше за чотири місяці.

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Всього за тиждень петиція киян про скасування зупинки транспорту під час тривог, яку прийняла Рада оборони Києва, набрала необхідну кількість голосів. Мер Києва Віталій Кличко її відхилив. Водночас комісії Київради з питань ЖКГ та транспорту підтримали петицію.

Згодом Київрада погодила встановлення укриттів біля зупинок громадського транспорту.

За розпорядженням голови КМДА від 24 лютого, Раду оборони очолює сам Кличко. Також до її складу, зокрема, входять його заступники та голови районних адміністрацій.

Інфографіка: Пасажири Києва

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