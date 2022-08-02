Чи треба повторно сплачувати за проїзд після відбою повітряної тривоги: відповідь КМДА — Finance.ua

Чи треба повторно сплачувати за проїзд після відбою повітряної тривоги: відповідь КМДА
1 серпня стало відомо, що наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Це нововведення викликало бурхливу реакцію у киян та гостей столиці.
Однак у КМДА пояснили, чи треба буде пасажирам комунального наземного транспорту повторно сплачувати за проїзд після відбою повітряної тривоги. У столичній адміністрації запевняють, що вдруге платити не потрібно.
Нагадаємо, які обмеження діятимуть у столиці під час повітряної тривоги:
- трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси — до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини — «кишені»;
- після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним.
Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції.
«Місто закликає приватних перевізників дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги і також зараховувати пасажирам попередньо сплачений проїзд після відновлення руху», — зазначили у КМДА.
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