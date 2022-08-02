Чи треба повторно сплачувати за проїзд після відбою повітряної тривоги: відповідь КМДА — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи треба повторно сплачувати за проїзд після відбою повітряної тривоги: відповідь КМДА

Особисті фінанси
629
Чи треба повторно сплачувати за проїзд після відбою повітряної тривоги: відповідь КМДА
Чи треба повторно сплачувати за проїзд після відбою повітряної тривоги: відповідь КМДА
1 серпня стало відомо, що наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Це нововведення викликало бурхливу реакцію у киян та гостей столиці.
Однак у КМДА пояснили, чи треба буде пасажирам комунального наземного транспорту повторно сплачувати за проїзд після відбою повітряної тривоги. У столичній адміністрації запевняють, що вдруге платити не потрібно.
Нагадаємо, які обмеження діятимуть у столиці під час повітряної тривоги:
  • трамваї після отримання сигналу про повітряну тривогу довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси — до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини — «кишені»;
  • після відбою тривоги водій чекатиме пасажирів протягом 10 хвилин. Пасажири, які за цей час не встигнуть повернутися до транспортного засобу, зможуть скористатися наступним.
Сплачувати за проїзд повторно не треба в обох випадках. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції.
«Місто закликає приватних перевізників дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги і також зараховувати пасажирам попередньо сплачений проїзд після відновлення руху», — зазначили у КМДА.
Забудьте про черги на залізничних вокзалах і витрати часу на тривалі процедури реєстрації. Якщо потрібен квиток, скористайтеся сервісом Proizd.ua. Зрозумілий інтерфейс та мінімум кроків, аби забронювати подорож — спробуйте та переконайтеся.

Забронювати квиток

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.