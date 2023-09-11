Зростання європейської економіки сповільниться — Єврокомісія Сьогодні 20:24 — Світ

Зростання європейської економіки сповільниться — Єврокомісія

Зростання економіки Євросоюзу сповільниться до 0,8% у 2023 році та до 1,4% у 2024 році, єврозони — до 0,8% у поточному році та до 1,3% у наступному.

Про це йдеться в економічному прогнозі Європейської комісії.

Раніше Єврокомісія прогнозувала зростання економіки ЄС у 1% у 2023 році та 1,7% у 2024 році, єврозони у 1,1% та 1,6% відповідно.

Читайте також В Україні почнуть розраховувати Індекс цифрової економіки

Інфляція в ЄС досягне 6,5% у 2023 році (6,7% раніше) та 3,2% у 2024 році (3,1%). У єврозоні інфляція прогнозується на рівні 5,6% у 2023 році (5,8%) та 2,9% у 2024 році (2,8%).

У Єврокомісії зазначають, що економічна активність була стримана у першій половині 2023 року через зниження споживчого попиту, викликаного зростанням цін на більшість товарів і послуг. Інфляція продовжила сповільнюватися у першій половині 2023 року завдяки зниженню цін на енергоносії та пом’якшення інфляційного тиску з боку продовольчих і промислових товарів.

Читайте також Голова МВФ оцінила втрати світової економіки від війни росії проти України та пандемії

Також повідомляється, що до кінця 2023 року продовжуватимуть знижуватися ціни на енергоносії. Однак вже у 2024 році вони знову трохи зростуть через зростання цін на нафту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.