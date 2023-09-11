Зростання європейської економіки сповільниться — Єврокомісія
Зростання економіки Євросоюзу сповільниться до 0,8% у 2023 році та до 1,4% у 2024 році, єврозони — до 0,8% у поточному році та до 1,3% у наступному.
Про це йдеться в економічному прогнозі Європейської комісії.
Раніше Єврокомісія прогнозувала зростання економіки ЄС у 1% у 2023 році та 1,7% у 2024 році, єврозони у 1,1% та 1,6% відповідно.
Інфляція в ЄС досягне 6,5% у 2023 році (6,7% раніше) та 3,2% у 2024 році (3,1%). У єврозоні інфляція прогнозується на рівні 5,6% у 2023 році (5,8%) та 2,9% у 2024 році (2,8%).
У Єврокомісії зазначають, що економічна активність була стримана у першій половині 2023 року через зниження споживчого попиту, викликаного зростанням цін на більшість товарів і послуг. Інфляція продовжила сповільнюватися у першій половині 2023 року завдяки зниженню цін на енергоносії та пом’якшення інфляційного тиску з боку продовольчих і промислових товарів.
Також повідомляється, що до кінця 2023 року продовжуватимуть знижуватися ціни на енергоносії. Однак вже у 2024 році вони знову трохи зростуть через зростання цін на нафту.
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