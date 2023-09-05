Голова МВФ оцінила втрати світової економіки від війни росії проти України та пандемії — Finance.ua

Голова МВФ оцінила втрати світової економіки від війни росії проти України та пандемії Сьогодні 14:33

Голова МВФ оцінила втрати світової економіки від війни росії проти України та пандемії

Світова економіка продемонструвала стійкість до низки негативних потрясінь — пандемії, війни, кліматичних явищ та кризи вартості життя. Відновлення після цих потрясінь продовжується, але повільно та нерівномірно.

Про це повідомляє голова МВФ Крісталіна Георгієвоа на саміті АСЕАН

«Трильйони доларів світового виробництва було втрачено порівняно з глобальними тенденціями, які існували до пандемії», — сказала він.

За її словами, цей економічний «шрам» великий і нерівномірно розподілений країнами. З найбільших економік лише США повністю відновились. Єврозона, як і раніше, відстає від тренду приблизно на 2%, тоді як Китай та інші країни, що розвиваються, і країни з ринком, що формується, відстають від тренду приблизно на 5%, причому країни з низькими доходами страждають ще сильніше.

«Після сильного, більш ніж 6%-ного зростання у 2021 році, відновлення значно сповільнилося, багато в чому через шок від війни росії в Україні. Ми прогнозуємо, що ці слабкі показники збережуться, при цьому глобальне зростання складе близько 3% у середньостроковій перспективі «, — сказала Георгієва.

При цьому вона зазначила, що це найнижчий рівень зростання за останні десятиліття в умовах інфляції, коли очікується, що процентні ставки будуть вищими протягом тривалого часу, а також у контексті зростання ризиків фрагментації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.