Економіка єврозони потроху зростає, за квартал — «плюс» 0,3% Сьогодні 06:41 — Світ

Економіка єврозони потроху зростає, за квартал — «плюс» 0,3%

ВВП держав єврозони у другому кварталі 2023 року зросла на 0,3% у порівняння з попереднім кварталом.

Про це свідчать дані Євростату

«У другому кварталі 2023 року ВВП, з урахуванням сезонних коливань, збільшився на 0,3% в єврозоні та був стабільним в ЄС порівняно з попереднім кварталом», — йдеться у повідомленні.

Читайте також Єврозона взимку зазнала рецесії в найлегшому сценарії

Зазначається, що у першому кварталі 2023 року ВВП залишався стабільним в єврозоні та збільшився на 0,2% в ЄС.

Згідно з Євростатом, порівняно з аналогічним кварталом попереднього року, сезонно скоригований ВВП зріс на 0,6% в єврозоні та на 0,5% в ЄС у другому кварталі 2023 року.

Нагадаємо, рівень безробіття в країнах єврозони знизився до рекордного мінімуму в червні, що свідчить про позитивний стан ринку праці на тлі слабкого економічного зростання.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.