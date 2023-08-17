Економіка єврозони потроху зростає, за квартал — «плюс» 0,3% — Finance.ua
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Економіка єврозони потроху зростає, за квартал — «плюс» 0,3%

Світ
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Економіка єврозони потроху зростає, за квартал — «плюс» 0,3%
Економіка єврозони потроху зростає, за квартал — «плюс» 0,3%
ВВП держав єврозони у другому кварталі 2023 року зросла на 0,3% у порівняння з попереднім кварталом.
Про це свідчать дані Євростату.
«У другому кварталі 2023 року ВВП, з урахуванням сезонних коливань, збільшився на 0,3% в єврозоні та був стабільним в ЄС порівняно з попереднім кварталом», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що у першому кварталі 2023 року ВВП залишався стабільним в єврозоні та збільшився на 0,2% в ЄС.
Згідно з Євростатом, порівняно з аналогічним кварталом попереднього року, сезонно скоригований ВВП зріс на 0,6% в єврозоні та на 0,5% в ЄС у другому кварталі 2023 року.
Нагадаємо, рівень безробіття в країнах єврозони знизився до рекордного мінімуму в червні, що свідчить про позитивний стан ринку праці на тлі слабкого економічного зростання.

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За матеріалами:
Укрінформ
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