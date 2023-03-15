Зростання тарифів на воду: назвали причини ймовірного подорожчання — Finance.ua

Зростання тарифів на воду: назвали причини ймовірного подорожчання
Основними причинами ймовірного подорожчання водопостачання є зростання вартості електроенергії, реагентів, матеріалів. Про це розповів президент Асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитро Новицький.
За його словами, водоканали розділили на три категорії:
- Водоканали, які безпосередньо розташовані або в зоні бойових дій, або близько до неї.
- Водоканали, розташовані далі, однак зазнали значних втрат внаслідок того, що виїхала велика кількість споживачів. «Зменшилася реалізація води. Це суттєво позначилося на фінансовому стані підприємств», — сказав Новицький.
- Водоканали на заході України, де збільшилася кількість людей, збільшилося навантаження на мережі, й відповідно зросла кількість аварій.
«Ті додаткові витрати, які виникли у водоканалів, плюс зростання вартості електроенергії, реагентів, матеріалів у зв’язку з тим, що порушені були логістичні ланцюжки, призвело до необхідності збільшення тарифу», — сказав Новицький.
За його словами, водоканали — це природні монополії і їхнє фінансування можливе з двох джерел — місцевий чи державний бюджети, або тариф.
«Якщо фінансувати водоканали коштом бюджету, то і зростання тарифу не буде таким великим або взагалі не буде. Такий варіант існує. Така система дуже сумнівна, її називали різниця в тарифах. Водоканал доводить витрати. Їх перевіряє велика кількість структур. Для великих водоканалів — це НКРЕКП, для місцевих — відповідні місцеві структури. Тому витрати об’єктивні» — сказав президент «Укрводоканалекологія».
За словами Новицького, різниця між витратами і затвердженим тарифом має бути погашена з бюджету. Він також пояснив, що може бути мікс фінансування — тариф і бюджет.
«Саме це ми пропонуємо: підняти тариф на мінімальний, економічно обґрунтований рівень. А тим людям, яким складно вплачувати, допомагати коштом бюджетів. Коли є адресна допомога тим, кому треба допомагати, це набагато дешевше, і водоканалам простіше для забезпечення нагальних потреб», — сказав він.
Новицький зазначив, що цифра, яка була опублікована національним регулятором, стосується 45 водоканалів, близько 10% (зростання тарифу. — Ред.).
«Це доволі незначне зростання, дозволить перекрити потреби водоканалів для перекриття тієї різниці, яка виникла в 2022 році. В системі платежів за ЖКГ плата за водопостачання та водовідведення найменша», — сказав він.
Довідка Finance.ua:
- 26 грудня Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, запропонувала у два етапи підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення на 10-30% в залежності від регіону. Відповідно до оприлюдненого документа, перший етап здорожчання був запланований із 1 січня 2023 року, другий — з липня 2023 року;
- 27 грудня НКРЕКП ухвалила відповідну постанову про підвищення тарифів на водопостачання;
- у НКРЕКП зазначили, що підвищення тарифів спровоковане кількома факторами: подорожчанням електроенергії, зносом мережі, зменшенням обсягів реалізації та збільшенням видатків на оплату праці;
- 30 грудня НКРЕКП скасувала раніше ухвалену постанову про підвищення тарифів на водопостачання;
- а 10 березня НКРЕКП повідомила, що планує у березні 2023 року включити до порядку денного відкритого слухання питання про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для 33 підприємств. Діятимуть вони з 1 квітня 2023 року.
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