Зростання тарифів на воду: назвали причини ймовірного подорожчання — Finance.ua

Зростання тарифів на воду: назвали причини ймовірного подорожчання Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Зростання тарифів на воду: назвали причини ймовірного подорожчання

Основними причинами ймовірного подорожчання водопостачання є зростання вартості електроенергії, реагентів, матеріалів. Про це розповів президент Асоціації «Укрводоканалекологія» Дмитро Новицький.

За його словами, водоканали розділили на три категорії:

Водоканали, які безпосередньо розташовані або в зоні бойових дій, або близько до неї. Водоканали, розташовані далі, однак зазнали значних втрат внаслідок того, що виїхала велика кількість споживачів. «Зменшилася реалізація води. Це суттєво позначилося на фінансовому стані підприємств», — сказав Новицький. Водоканали на заході України, де збільшилася кількість людей, збільшилося навантаження на мережі, й відповідно зросла кількість аварій.

«Ті додаткові витрати, які виникли у водоканалів, плюс зростання вартості електроенергії, реагентів, матеріалів у зв’язку з тим, що порушені були логістичні ланцюжки, призвело до необхідності збільшення тарифу», — сказав Новицький.

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За його словами, водоканали — це природні монополії і їхнє фінансування можливе з двох джерел — місцевий чи державний бюджети, або тариф.

«Якщо фінансувати водоканали коштом бюджету, то і зростання тарифу не буде таким великим або взагалі не буде. Такий варіант існує. Така система дуже сумнівна, її називали різниця в тарифах. Водоканал доводить витрати. Їх перевіряє велика кількість структур. Для великих водоканалів — це НКРЕКП, для місцевих — відповідні місцеві структури. Тому витрати об’єктивні» — сказав президент «Укрводоканалекологія».

За словами Новицького, різниця між витратами і затвердженим тарифом має бути погашена з бюджету. Він також пояснив, що може бути мікс фінансування — тариф і бюджет.

«Саме це ми пропонуємо: підняти тариф на мінімальний, економічно обґрунтований рівень. А тим людям, яким складно вплачувати, допомагати коштом бюджетів. Коли є адресна допомога тим, кому треба допомагати, це набагато дешевше, і водоканалам простіше для забезпечення нагальних потреб», — сказав він.

Новицький зазначив, що цифра, яка була опублікована національним регулятором, стосується 45 водоканалів, близько 10% (зростання тарифу. — Ред.).

«Це доволі незначне зростання, дозволить перекрити потреби водоканалів для перекриття тієї різниці, яка виникла в 2022 році. В системі платежів за ЖКГ плата за водопостачання та водовідведення найменша», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

26 грудня Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг, запропонувала у два етапи підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення на 10-30% в залежності від регіону. Відповідно до оприлюдненого документа, перший етап здорожчання був запланований із 1 січня 2023 року, другий — з липня 2023 року;

27 грудня НКРЕКП ухвалила відповідну постанову про підвищення тарифів на водопостачання;



у НКРЕКП зазначили, що підвищення тарифів спровоковане кількома факторами: подорожчанням електроенергії, зносом мережі, зменшенням обсягів реалізації та збільшенням видатків на оплату праці;

30 грудня НКРЕКП скасувала раніше ухвалену постанову про підвищення тарифів на водопостачання;



а 10 березня НКРЕКП повідомила, що планує у березні 2023 року включити до порядку денного відкритого слухання питання про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для 33 підприємств. Діятимуть вони з 1 квітня 2023 року.



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