Українцям двічі перерахують тарифи на воду: якими будуть нові ціни — Finance.ua
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Українцям двічі перерахують тарифи на воду: якими будуть нові ціни

Особисті фінанси
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Українцям двічі перерахують тарифи на воду: якими будуть нові ціни
Українцям двічі перерахують тарифи на воду: якими будуть нові ціни
У межах підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення вартість послуг для кожного окремого українського міста підвищиться по-різному.
Інформацію про нові тарифи оприлюднила пресслужба Національної комісії з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ).
За даними Нацкомісії, орієнтовно тарифи на воду будуть такими:
Українцям двічі перерахують тарифи на воду: якими будуть нові ціни
Українцям двічі перерахують тарифи на воду: якими будуть нові ціни
Залишити тарифи на колишньому рівні, як вважають у комісії, більше неможливо. Серед причин:
  • підвищення витрат за електроенергію;
  • зростання вартості ремонтів та необхідність в оновленні водомереж;
  • скорочення кількості споживачів приблизно 10%.

Коли очікувати підвищення цін

Комісія планує підвищити тарифи у два етапи: спочатку 1 квітня і ще раз 1 липня. Питання про підвищення тарифів мають намір внести до порядку денного засідання комісії у формі відкритого слухання у березні.
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Зазначається, що проєкти тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення уважно перевірили, тому перерахунок відповідає вимогам чинного законодавства.
«Щоб стримати фінансове навантаження на споживачів та забезпечити надання послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості, регулятором було мінімізовано витрати у структурі тарифів», — йшлося у повідомленні Нацкомісії 10 березня 2023 року.
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За матеріалами:
Фокус
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