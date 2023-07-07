Зростання попиту на робочу силу в Україні призвело до підвищення заплат — НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зростання попиту на робочу силу в Україні призвело до підвищення заплат — НБУ

Особисті фінанси
103
Зростання попиту на робочу силу в Україні призвело до підвищення заплат — НБУ
Зростання попиту на робочу силу в Україні призвело до підвищення заплат — НБУ
У червні 2023 року в Україні продовжилася тенденція підвищення попиту на робочу силу. Це зумовило відновлення зростання зарплат.
Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (липень 2023 року).
«Зростання кількості вакансій свідчило про посилення попиту на робочу силу. Це частково пояснюється сезонним пожвавленням у будівництві та сільському господарстві», — йдеться в огляді.
Читайте також
Графік: НБУ
Графік: НБУ
Водночас, за даними сайтів, пропозиція робочої сили залишалася стабільною.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
Читайте також
За опитуваннями Соціологічної групи «Рейтинг», частка тих, хто не працює, скоротилася порівняно з початком 2023 року (більш помітно — серед ВПО).
Графік: НБУ
Графік: НБУ
«Посилення конкуренції за робочу силу та збереження диспропорцій на ринку праці (регіональних та кваліфікаційних), пов’язаних зокрема із досі активною міграцією, на тлі низької бази порівняння зумовило відновлення зростання зарплат», — йдеться в огляді.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, за даними НБУ, реальні зарплати (з урахуванням інфляції) у приватному секторі України практично припинили падіння. Однак подальше їх зростання стримуватиметься складним фінансовим станом підприємств та високим рівнем невизначеності.
НБУ прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) — на 3,7%.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.