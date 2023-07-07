Зростання попиту на робочу силу в Україні призвело до підвищення заплат — НБУ Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Зростання попиту на робочу силу в Україні призвело до підвищення заплат — НБУ

У червні 2023 року в Україні продовжилася тенденція підвищення попиту на робочу силу. Це зумовило відновлення зростання зарплат.

Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (липень 2023 року).

«Зростання кількості вакансій свідчило про посилення попиту на робочу силу. Це частково пояснюється сезонним пожвавленням у будівництві та сільському господарстві», — йдеться в огляді.

Читайте також Як змінилися зарплати українців за рік — дослідження

Графік: НБУ

Водночас, за даними сайтів, пропозиція робочої сили залишалася стабільною.

Графік: НБУ

Читайте також Як змінилися зарплати за рік по регіонах (інфографіка)

За опитуваннями Соціологічної групи «Рейтинг», частка тих, хто не працює, скоротилася порівняно з початком 2023 року (більш помітно — серед ВПО).

Графік: НБУ

«Посилення конкуренції за робочу силу та збереження диспропорцій на ринку праці (регіональних та кваліфікаційних), пов’язаних зокрема із досі активною міграцією, на тлі низької бази порівняння зумовило відновлення зростання зарплат», — йдеться в огляді.

Нагадаємо, за даними НБУ, реальні зарплати (з урахуванням інфляції) у приватному секторі України практично припинили падіння. Однак подальше їх зростання стримуватиметься складним фінансовим станом підприємств та високим рівнем невизначеності.

НБУ прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) — на 3,7%.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.