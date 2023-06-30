Як змінилися зарплати за рік по регіонах (інфографіка) — Finance.ua

Як змінилися зарплати за рік по регіонах (інфографіка) Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

Як змінилися зарплати за рік по регіонах (інфографіка)

Вплив агресії рф на зарплати суттєвий, та відновлення ринку праці не зупинити.

Про це свідчать результати дослідження Work.ua.

Аналіз медіани зарплат у географічному розрізі показує, що найбільше зростання відбулось у містах на заході (до +23%) та в центрі країни (до +17%). Фактично там зарплати підтягнулись до рівня півдня і сходу, де оплата праці була дещо вище, ніж в цілому по Україні.

Інфографіка: Work.ua

Центральний схід України

Найстабільніше зростання зарплат з прифронтових регіонів спостерігається на Дніпропетровщині. Так зарплати I квартиля та медіана з минулого року тут зростали доволі рівномірно. Наприкінці 2022 та початку 2023 року вони збільшилися до 12 000 грн і 15 000 грн відповідно, а у квітні відбувся ще один стрибок.

На зарплати працівників із Запоріжжя та Харкова загальноукраїнська тенденція до зростання розповсюджується не так явно.

У Запоріжжі єдиний плюсовий показник — у фахівців з найнижчим рівнем кваліфікації та досвіду. При цьому в найкваліфікованіших працівників з III кварталу 2022, коли рф вдалася до обстрілів ЗАЕС, а восени на Запоріжжі ще й організувала псевдореферендум, відбулося різке падіння зарплат з 18 000 грн до 16 000 грн. І тільки навесні цього року зарплати III квартилю досягли минулого рівня, однак все ще нижчі, ніж у першому півріччі 2022.

Схожа ситуація — у Харкові: просідання в III кварталі 2022 року, поступове повернення до попередніх значень.

Таблиця: Work.ua

Центральні регіони

У центральних регіонах України всі показники зарплат наразі на одному рівні. Й майже за всіма спостерігається зростання, виняток — зарплати III квартиля у Полтаві.

Середні зарплати (медіана) у всіх перерахованих містах показали зростання саме навесні 2023 року.

Цікаве спостереження тут можна зробити стосовно зарплат найкваліфікованіших — III квартилю. Восени 2022 року в Полтаві та Черкасах вони показали падіння (з 18 000 грн і 17 000 грн до 16 000 грн). Натомість у Кропивницькому в цей час лишалися на тому ж рівні, а у Вінниці зросли на 500 грн. Надалі, в IV кварталі минулого року, в цій категорії зарплат у Вінниці та Кропивницькому спостерігався відчутний стрибок — з 15 500 грн і 15 000 грн відповідно до 17 000 грн.

Таблиця: Work.ua

Північ

Зарплати на півночі України майже для всіх категорій кваліфікації працівників показали зростання рік до року, найбільшим воно є для Сум за I квартилем.

Там, де відсоток зміни позначено як 0, впродовж другої половини 2022 року відбулося просідання (ймовірно, через енергетичний терор рф), а згодом повернення та утримання того ж рівня зарплат.

Окремо варто розглянути ситуацію в Києві, де тенденція на збільшення оплати праці набула форми відновлення, а не зростання. У столиці:

останнє підвищення зарплати I квартиля відбулося саме в травні, до цього середні зарплати менш кваліфікованого персоналу 4 місяці з початку 2023 року лишалися на рівні 14 000 грн;

Зарплати за медіаною, які просіли з 18 000 грн до 17 000 грн восени 2022 року, протрималися на цьому рівні приблизно пів року і тільки у березні 2023 нарешті повернулися до попереднього значення. Але за всю весну так і не показали зростання;

а в III квартилі, знизившись під час енергетичного терору рф на 2 000 грн, зарплата так і не зросла, і ще не повернулася до попереднього значення.

Таблиця: Work.ua

Південь

У Миколаєві, що постійно потерпає від російських обстрілів, терор відбився і на зарплатах. Тут зростання показали лише зарплати I квартиля. І це сталося саме в середині II кварталу 2023 року. В той таки час повернулися на попередній рівень медіанні зарплати, які восени 2022 просіли на 2 000 грн, на кінець того ж року зросли до 13 000 грн і залишалися на тих же показниках більш як пів року. Зарплати III квартиля повернулися до попереднього рівня на початку II кварталу 2023, відновлення було поступовим.

В Одесі ситуація стабільніша — обстріли енергоструктури та перебої зі світлом змусили знизитися тільки зарплати найкваліфікованіших. У них оплата праці знову становить 20 000 грн з березня цього року (I квартал). В інших категоріях суми лишилися на тому ж рівні й поступово почали рости з початку 2023 року. А зарплати I квартиля навіть підвищилися ще раз у травні.

Таблиця: Work.ua

Захід України

У містах на заході України, куди після повномасштабного вторгнення релокувалися багато бізнесів та переїхали працівники, тенденція на зростання зарплат є найбільш стійкою. Подібного до інших міст просідання зарплат у III кварталі 2022 тут не спостерігалося і з минулого року зарплати в основному зростали поступово та щоквартально. Тож зараз показують найбільші відсотки приросту.

При цьому пожвавлення в збільшенні зарплат саме навесні тут не є таким явним, як в інших регіонах України. Темп зміни зарплат показує себе як більш стійкий та плавний.

Таблиця: Work.ua

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