Зростання на 45%: яке житло за час війни подорожчало найбільше — Finance.ua

Зростання на 45%: яке житло за час війни подорожчало найбільше Сьогодні 20:00 — Нерухомість

Через подорожчання будматеріалів та курс долара ціни на нерухомість у Києві зросли в середньому на 45% у гривнях. Також і надалі спостерігатимуться стрибки цін на житло у доларах.

«У гривневому еквіваленті ми бачимо підвищення вартості квартир на 45%», — розповіла експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Яке житло дорожчає

За її словами, найактивніше дорожчає житло класу «комфорт плюс», житло у форматі «місто в місті». Зростають ціни та в поліфункціональних комплексах із міксом інфраструктури, де є різноманітні хаби, коворкінги. Також зростання цін спостерігається у тих комплексах, де забудовники подбали про генератори та інші джерела живлення. Підвищення цін на квадратні метри торкнулося і бізнес-сегменту.

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«Найгірше під час війни доводиться мас-маркету. Квартири в таких комплексах фактично не продаються. В будинках такого класу, вірогідно, покладатимуться на державні програми відновлення житла та купівлі квартир пільговим категоріям за державні гроші. Також — частково на іпотеку», — додала вона.

Але розраховувати на іпотеку досить складно, адже середній покупець зараз не готовий жертвувати особистим комфортом і вибирає будинок, який відповідав би таким його очікуванням: інфраструктура, елементи безпеки, такі як закрита територія та охорона, енергонезалежність. Також спостерігається нова тенденція — покупцям тепер важливо, щоб комплекс знаходився подалі від енергетичних та інших об’єктів, які стають цілями ракетних ударів окупанта, каже експерт.

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На думку експерта ринку Сергія Костецького, житло у Києві дорожчає закономірно. Адже якщо забудовник поставить ціну за квадратний метр таку, яка була до війни, він навряд чи зможе покрити всі витрати на будівництво і навряд чи здасть об’єкт. А підвищення ціни, часом удвічі, дозволяє забудовникам хоч якось добудовувати будинки та здавати їх в експлуатацію навіть у такий непростий час.

Довідка Finance.ua:

Як розповів Юрій Піта, президент асоціації нерухомості України, у порівнянні з серпнем-вереснем, дані за жовтень не мають суттєвих змін щодо купівлі житла. Падіння попиту на житло не відчувається.

На окремі сегменти, як от нерухомість у розмірі 50-70 тисяч доларів та дешевше, попит залишається. А от те, що дорожче, люди не ризикують купувати. Варто зауважити, що попит залишається на заході України, що не можна сказати про центр.

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