Ціни просіли на 10-15%: експерт розповів про стан ринку нерухомості в Києві — Finance.ua

Ціни просіли на 10-15%: експерт розповів про стан ринку нерухомості в Києві Сьогодні 16:47 — Нерухомість

Ціни просіли на 10-15%: експерт розповів про стан ринку нерухомості в Києві

Наразі ринок нерухомості в Києві просів, а ціни за останні пів року знизилися на 10-15%. Попитом більше користуються бюджетні одно- та двокімнатні квартири на вторинному ринку.

Про це розповів ріелтор Богдан Маковецький у коментарі УНН.

«Перші 3 місяці з ринком майже нічого не відбувалося. Реєстри були закриті і бажаючих купувати було мало. Щойно відкрили реєстри, на вторинному ринку поступово почали проходити угоди. Але це ті угоди, де раніше були оплачені завдатки. В цілому, бажаючих купувати було мало. Ринок нерухомості важкий у плані кризи, тож якісь відхилення — і люди не поспішають одразу робити дисконти, ціни були, як до лютого. Потім було поступове розуміння, що в країні покращення не йде, потрібно входити в ситуацію і робити дисконт. За перші пів року приблизно на 10-15% просіла ціна в доларовому еквіваленті від того, що було до лютого. Угоди були, але невеликі. Це люди, які були згодні робити дисконт на свою квартиру на 30-35% від ціни до лютого, і ці квартири купували. Зараз багато інвесторів, що готові з великим дисконтом купувати, наразі не поспішають цього робити», — розповів Маковецький.

Наразі попит спостерігається на одно- та двокімнатні бюджетні квартири. Близько 60-65% квартир, що купують, коштують 30-50 тисяч доларів. Останній місяць через ворожі атаки Києва ринок нерухомості сповільнився, менше переглядів квартир, менше укладених угод.

«З первинним ринком є проблеми. По-перше, інвестори не готові входити в проекти на етапі будівництва. Якщо вже більш фінішна історія, наприклад, готовність на 90%, то люди цікавляться. Якщо забудовник відомий на ринку, має хорошу репутацію, у нього готові купувати. Проте, якщо виритий лише котлован чи готовність на 50%, то тут майже ніяких угод немає. По-перше, люди не розуміють, чи буде добудовуватися цей об’єкт. По-друге, немає розуміння, що буде завтра, тож люди вирішують поки не вкладати гроші. Окрім того, ціни на первинному ринку в гривневому еквіваленті почали зростати, бо подорожчала логістика, робоча сила, будівельні матеріали. А з початку листопада прийняли новий закон, де тепер потрібно платити ще 18% додатково інвестору, що також відображається на попиті. Люди не готові додатково сплачувати такі податки, і в більшості фокус йде на вторинний ринок. В цілому, зараз багато ризиків купувати житло на первинному ринку. Трохи квартири продаються, але мало. Приблизно 10-15% від того, що було до лютого», — зазначив ріелтор.

Щодо того, чи купують квартири для збереження коштів чи для подальшої оренди, експерт зазначає, що наразі такі люди є, але їх вкрай мало.

«Більшість не хочуть купувати і чекають, коли буде якась ясність. Обирають бути на грошах і мати можливість оперативно щось з ними зробити чи перевести за кордон. Логіка така, що ринок все одно просідає і далі буде просідати. З початку лютого до листопада ціни на сайтах просіли приблизно на 15%. Тому купують зараз ті, хто точно розуміє, що залишаються в Києві, їм набридло чекати, а в банку страшно тримати гроші», — розповів Маковецький.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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