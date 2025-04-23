Зростання курсу євро сповільнив кредитування — Finance.ua

Зростання курсу євро сповільнив кредитування
Валютний курс є одним із факторів, які впливають на бажання позичальників брати нові кредити.
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Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Споживче кредитування в Україні — 2025: нові можливості для зростання», проведеного «Фінансовим клубом».
«Квітень демонструє сповільнення темпів кредитування, бо люди вичікують. Бачимо, що активно продають долар і купують євро, вкладаючи кошти у строкові депозити. Ця ситуація стабілізується, можливо, до кінця квітня або на початку травня», — сказав директор із розвитку роздрібного та мікробізнесу ТАСкомбанку Олександр Репях.
Депозити в банках
В ОТП Банку підтверджують, що валютний курс має вплив на поведінку клієнтів. «Якщо відповідати на пряме запитання, як впливає зовнішній світ на нас, то впливають і курс, і війна, і реакція клієнтів на інші події», — зазначив начальник управління розвитку карткового бізнесу та перехресних продажів ОТП Банку Євген Грубий.
Однак попри цей вплив, їм вдасться видати більше кредитів. «У квітні ми бачимо суттєвий приріст. Це результат розвитку продуктів та каналів, особливо digital-напрямку. Цього місяця ми бачимо досить сильний сплеск споживчого кредитування в цьому каналі», — сказав банкір. За його оцінками, приріст у квітні буде в рази більшим, ніж у попередні місяці.
У ТАСкомбанку зосереджені на залученні нових позичальників. «Ми більше акцентуємо увагу на збільшенні частки нових залучень і нових клієнтів у видачах, ніж на збільшенні закредитованості діючих позичальників», — пояснив Олександр Репях.
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