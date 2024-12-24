Зростання економіки США прискорилося у третьому кварталі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зростання економіки США прискорилося у третьому кварталі

Світ
11
Зростання економіки США прискорилося у третьому кварталі
Зростання економіки США прискорилося у третьому кварталі
Зростання валового внутрішнього продукту США склало 3,1% у річному вираженні в третьому кварталі 2024 року.
Про це пише Associated Press із посиланням на дані Міністерства торгівлі.
Повідомляється, що у другому кварталі зростання економіки трималось на рівні 3%. Водночас американська економіка зростає темпами у понад 2% вісім із дев’яти останніх кварталів.
Читайте також
Споживчі витрати, на які припадає близько двох третин економічної активності США, зросли на 3,7%, що є найвищим показником із першого кварталу 2023 року.
У виданні додають, що це вище за попередню оцінку Міністерства торгівлі на третій квартал у 3,5%.
Експорт зріс на 9,6%. Бізнес-інвестиції зросли на 0,8%, але інвестиції в обладнання збільшились на 10,8%. Витрати та інвестиції федерального уряду зросли на 8,9%, включно зі зростанням видатків на оборону на 13,9%.
Зазначається, що безробіття залишається низьким на рівні 4,2%, хоча воно зросло з мінімуму за 53 роки в 3,4%, досягнутого у квітні 2023 року.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.