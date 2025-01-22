«Зроблено в Україні»: перелік вітчизняної техніки та обладнання з компенсацією 15% вартості розширено втричі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Зроблено в Україні»: перелік вітчизняної техніки та обладнання з компенсацією 15% вартості розширено втричі

34
«Зроблено в Україні»: перелік вітчизняної техніки та обладнання з компенсацією 15% вартості розширено втричі
«Зроблено в Україні»: перелік вітчизняної техніки та обладнання з компенсацією 15% вартості розширено втричі
Міністерство економіки розширило перелік вітчизняної техніки й обладнання, покупці якої можуть отримати 15% компенсації її вартості (без ПДВ). Тепер в переліку 447 найменувань від 19 виробників.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
«Значна частина з понад 300 нових найменувань — це енергетичне обладнання: трансформатори різної потужності, сонячні електростанції, електророзподільне обладнання. В умовах постійних атак ворога його наявність в достатній кількості є надзвичайно важливою для стабільної роботи нашої енергосистеми та швидкого відновлення пошкоджених об’єктів. Повернення державою 15% вартості робить цю промислову продукцію більш доступною для покупців, та водночас гарантує стабільно високий попит виробникам», — зауважив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Читайте також: «Зроблено в Україні»: чи є майбутнє у «кешбеку на українське»

Окрім енергетичного обладнання, в переліку з’явились нові моделі пасажирських ліфтів та міських автобусів. Загалом до програми компенсації додано продукцію 5 нових компаній: ТОВ «Запорізький Автомобілебудівний завод», ТОВ «Завод ЕлектронМаш», ТОВ «Укрелектроапарат», ТОВ «Тер Сан Енерджі», ТОВ «Інтелдім».
Нагадаємо, щоб отримати компенсацію 15% вартості за придбану техніку чи обладнання, підприємство має обрати постачальника з Переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідне обладнання та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.
Протягом 2024 року учасниками програми стали 23 банки. А з 16 січня до цього переліку доєднався й «ПриватБанк».
Нагадаємо, перелік техніки та обладнання регулярно оновлюється відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва в межах державної політики «Зроблено в Україні».
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.