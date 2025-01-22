«Зроблено в Україні»: перелік вітчизняної техніки та обладнання з компенсацією 15% вартості розширено втричі — Finance.ua

«Зроблено в Україні»: перелік вітчизняної техніки та обладнання з компенсацією 15% вартості розширено втричі Сьогодні 19:34

«Зроблено в Україні»: перелік вітчизняної техніки та обладнання з компенсацією 15% вартості розширено втричі

Міністерство економіки розширило перелік вітчизняної техніки й обладнання, покупці якої можуть отримати 15% компенсації її вартості (без ПДВ). Тепер в переліку 447 найменувань від 19 виробників.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Значна частина з понад 300 нових найменувань — це енергетичне обладнання: трансформатори різної потужності, сонячні електростанції, електророзподільне обладнання. В умовах постійних атак ворога його наявність в достатній кількості є надзвичайно важливою для стабільної роботи нашої енергосистеми та швидкого відновлення пошкоджених об’єктів. Повернення державою 15% вартості робить цю промислову продукцію більш доступною для покупців, та водночас гарантує стабільно високий попит виробникам», — зауважив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Окрім енергетичного обладнання, в переліку з’явились нові моделі пасажирських ліфтів та міських автобусів. Загалом до програми компенсації додано продукцію 5 нових компаній: ТОВ «Запорізький Автомобілебудівний завод», ТОВ «Завод ЕлектронМаш», ТОВ «Укрелектроапарат», ТОВ «Тер Сан Енерджі», ТОВ «Інтелдім».

Нагадаємо, щоб отримати компенсацію 15% вартості за придбану техніку чи обладнання, підприємство має обрати постачальника з Переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідне обладнання та подати до уповноваженого банку заявку та підтвердні документи.

Протягом 2024 року учасниками програми стали 23 банки. А з 16 січня до цього переліку доєднався й «ПриватБанк».

Нагадаємо, перелік техніки та обладнання регулярно оновлюється відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту щодо часткової компенсації вартості техніки і обладнання вітчизняного виробництва в межах державної політики «Зроблено в Україні».

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