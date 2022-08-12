Зовнішня торгівля України пішла в мінус на 4,3 млрд доларів — Finance.ua

Зовнішня торгівля України пішла в мінус на 4,3 млрд доларів Вчора 06:25 — Казна та Політика

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в січні-липні цього року становив 4,3 млрд дол., що у півтора рази більше, ніж роком раніше.

Про це свідчать дані Держмитслужби.

За 7 місяців 2022 року товарообіг становив 55,7 млрд дол. У січні-липні поточного року в Україну імпортували товарів на 30 млрд дол. Експортували з України продукції на 25,7 млрд дол.

Країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай — 4,2 млрд дол., Польща — 2,7 млрд дол. та Німеччина — 2,6 млрд дол.

Експортували з України найбільше до Польщі — на 3,8 млрд дол., Румунії — на 1,7 млрд дол., Китаю — 1,6 млрд дол.

Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — 8,3 млрд дол.

паливно-енергетичні товари — 7,6 млрд дол.

продукція хімічної промисловості — 5,5 млрд дол.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

продовольчі товари — 11,5 млрд дол.

метали та вироби з них — 4,4 млрд дол.

машини, устаткування та транспорт — 2,7 млрд дол.

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УНН За матеріалами:

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