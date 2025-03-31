Золото зросло в ціні до рекордного максимуму — Finance.ua
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Золото зросло в ціні до рекордного максимуму

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Золото зросло в ціні до рекордного максимуму
Золото зросло в ціні до рекордного максимуму
Золото досягло історичного максимуму та наближається до найбільшого квартального зростання за 38 років. Інвестори скуповують дорогоцінний метал на тлі побоювань щодо митної політики Дональда Трампа.
Про це повідомляє Reuters.
Спотове золото зросло на 1,1% і досягло $3 116,82 за унцію. Ф’ючерси на золото в США подорожчали до $3 148,00. За квартал дорогоцінний метал додав понад 18%. Це найбільший показник із 1986 року.
На думку видання, зростання цін підживлюють очікування зниження процентних ставок, купівля золота центробанками та попит із боку біржових фондів.
Ослаблення долара також укріпляє вартість дорогоцінного металу.
Інші дорогоцінні метали також зростають: срібло подорожчало на 0,6%, до $34,32 за унцію, платина — на 1,1%, до $994,60, а паладій — на 0,9%, до $980,11.
Нагадаємо, 28 березня золото зросло до історичного максимуму у 3077 доларів за унцію через побоювання інвесторів щодо торгової війни. Трамп планує ввести мита на імпорт авто, що підігріває попит на безпечні активи.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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