Золото оновило історичний рекорд, піднявшись вище $2570 за тройську унцію — Finance.ua

Золото оновило історичний рекорд, піднявшись вище $2570 за тройську унцію Вчора 12:12 — Банківські метали

Золото

Золото досягло рекордного рівня після того, як дані про інфляцію в США виявилися вищими за прогнози, а збільшення заявок на допомогу з безробіття підкріпило очікування, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки наступного тижня.

Про це пише Bloomberg.

Читайте також Де у Польщі можна знайти золото

Раніше в четвер Європейський центральний банк знизив процентні ставки вдруге цього року на тлі зменшення інфляції до рівня 2% і зростання економічних занепокоєнь. Це сприяло зростанню євро щодо долара, що негативно вплинуло на індекс сили долара.

Індекс цін виробників на фінальні товари зріс на 0,2% порівняно з попереднім місяцем після зниження даних за липень, згідно з доповіддю Бюро статистики праці, оприлюдненою в четвер. Середній прогноз економістів у опитуванні Bloomberg передбачав зростання на 0,1%.

Читайте також Ціни на золото поблизу рекордного піка: причина

Кількість первинних заявок на допомогу з безробіття зросла на 2,000 до 230,000 за тиждень, що закінчився 7 вересня, згідно з даними Міністерства праці, опублікованими в четвер. Середній прогноз економістів у опитуванні Bloomberg складав 226,000 заявок.

Доходність казначейських облігацій і долар знизилися після публікації даних, що сприяло зростанню вартості золота на 1,6% до нового рекорду $2,551.72 за унцію. «Суміш зниження ставки ЄЦБ, невеликих зрушень у заявках на безробіття та індексі цін виробників була достатньою, щоб підняти золото до нового рекорду», — сказав Оле Хансен, голова стратегії товарних ринків у Saxo Bank.

Трейдери свопів закріпили ставки на зниження ставки ФРС на чверть пункту на наступному засіданні після того, як індекс споживчих товарів піднявся у серпні.

Читайте також Все більше країн віддають перевагу золоту замість доларів

Для ринку золота «початок циклу зниження ставок, ймовірно, додасть підтримки», незалежно від розміру зниження, додав Хансен. Нижчі ставки зазвичай позитивно впливають на дорогоцінні метали, які не приносять процентний дохід.

Інвестори, які викуповують свої раніше сформовані песимістичні ставки на золото, також сприяли зростанню металу. Короткі позиції управляючих активами в золотих ф’ючерсах Comex досягли максимального рівня за чотири тижні на тиждень, що закінчився 3 вересня, згідно з останніми даними CFTC.

Золото зросло більше ніж на п’яту частину цього року, причому нещодавнє зміцнення підкріплене зростаючими очікуваннями, що ФРС незабаром розпочне цикл зниження ставок. Сильний попит з боку центральних банків і надійний попит на ринку поза біржею також сприяли зростанню ціни на дорогоцінний метал.

borgexpert За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.