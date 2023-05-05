Золото наближається до цінового рекорду на побоюваннях щодо глобальної економіки — Finance.ua

Золото наближається до цінового рекорду на побоюваннях щодо глобальної економіки Сьогодні 14:12 — Банківські метали

Ціни на золото активно зростають у четвер і наближаються до історичного максимуму на підсумках травневого засідання Федрезерву та через побоювання з приводу світової економіки.

Котирування червневих контрактів на золото на Нью-Йоркській біржі Comex до 18.36 кч піднялися на 1,1%, до $2059 за тройську унцію.

Історичний рекорд на закриття торгів було встановлено 6 серпня 2020 року і становить $2069,40 за унцію, за даними Dow Jones Market Data.

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«Ряд економічних побоювань, зниження прибутковості держоблігацій США та слабкий долар дозволили золоту знову засяяти», — сказав старший інвестиційний аналітик XM Харалампос Пісурос.

Підтримку золоту також зробив той факт, що Федеральна резервна система (ФРС) прибрала слова про необхідність подальшого посилення грошово-кредитної політики з прес-релізу за підсумками травневого засідання.

Глава ФРС Джером Пауелл заявив у ході прес-конференції, що рішення про те, чи слід Федрезерву зробити паузу в циклі жорсткості політики, буде ухвалено на червневому засіданні.

«Важливо не недооцінювати Федрезерва, оскільки він може досить швидко змінити свою риторику і зробить це, якщо інфляція не сповільниться», — зазначив інвестиційний директор Zaye Capital Markets Наїм Аслам.

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