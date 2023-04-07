Золото йде на рекорд: світові ціни на метал пробили психологічну позначку — Finance.ua

Золото йде на рекорд: світові ціни на метал пробили психологічну позначку Сьогодні 19:45 — Банківські метали

Золото йде на рекорд: світові ціни на метал пробили психологічну позначку

Біржові ціни на золото зросли до річного рекорду, подолавши психологічну позначку $2000 за тройську унцію. Вранці 7 квітня ціна на метал встановилася на рівні $2023, це рекорд із березня-2022. При цьому найближчими місяцями вартість золота може вийти на історичний максимум.

За даними Bloomberg , золото наближається до рекордно високого рівня після різкого зростання в березні через крах великих банків США та Швейцарії.

Крім того, як зазначає голова податкового комітету Верховної Ради, нардеп Данило Гетманцев, висхідну траєкторію дає висока активність центральних банків різних держав світу щодо закупівлі золота своїх резервів.

Джерело: Yahoo Finance

«Зараз одними з найпопулярніших похідних інструментів на золото є квітневі кол-опціони зі страйком $2100. Це означає, що біржові спекулянти очікують, що ціна золота впорається з цією відміткою вже цього місяця. Якщо таке станеться — ми станемо свідком нового рекорду за всю історію біржової торгівлі золотом», — зазначив Гетманцев.

Цьогорічний історичний рекорд для золота становить $2075 доларів за унцію. Він був встановлений у серпні 2020 року.

При цьому червневі кол-опціони зі страйком торгуються, виходячи з ціни вже в $2300 доларів.

«На думку експертів, для такого стрімкого зростання мають бути створені відповідні передумови. До них належать або продовження проблем у банківському секторі, або падіння на ринках акцій або облігацій, або обидва явища разом узяті», — додає нардеп.

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