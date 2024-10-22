Знижено початкову ціну продажу на один з найбільших ТЦ Дніпра — «Приозерний». Торги відбудуться 1 листопада 2024 року Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Знижено початкову ціну продажу на один з найбільших ТЦ Дніпра — «Приозерний». Торги відбудуться 1 листопада 2024 року

На черговому етапі продажу ТЦ «Приозерний» (м. Дніпро) через систему електронних торгів OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) початкову ціну продажу одного з найбільших та привабливих для розвитку ритейлу в Дніпрі торговельного центру знижено майже на 80 млн грн від початкової ціни на перших торгах — 352,7 млн грн проти 430 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба OpenMarket.

Продаж одного з найбільших та привабливих для розвитку рітейлу у Дніпрі торгівельного центру проходить в рамках програми реалізації неопераційної нерухомості банку за прозорою та відкритою процедурою торгів.

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Збудований у 2009 році ТЦ «Приозерний» є третім за площею торговельним центром у Дніпрі (понад 32 тис. кв. м) та має шість наземних поверхів, а також підземний, де розташовано паркінг і може бути облаштовано укриття для перебування під час повітряної тривоги.

Унікальні переваги ТЦ «Приозерний» — у зручному розташуванні в центрі міста поруч із Центральним ринком і вокзалами. Також ТЦ «Приозерний» на сьогодні єдиний торговельний центр міста, що має водночас як торгові площі, офісні та складські приміщення, так і розважальну й спортивну зони з басейнами та SPA.

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Стартова ціна продажу лота становить 352 748 540,85 грн з ПДВ. Дата проведення електронних торгів: 1 листопада 2024 року (лот № 562 509), гарантійний внесок для участі: 5% від початкової ціни продажу майна (17 637 427,04 грн), який буде зараховано до ціни продажу.

Детальна інформація та умови участі в аукціоні — за посиланням

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