Апартаменти на одеському узбережжі та інші активи: що ФГВФО виставляє на торги у жовтні — Finance.ua

Апартаменти на одеському узбережжі та інші активи: що ФГВФО виставляє на торги у жовтні Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

Апартаменти на одеському узбережжі та інші активи: що ФГВФО виставляє на торги у жовтні

Кредити «Укпромінвестбанку», в заставі за якими апартаменти на Гагарінському Плато в Одесі, виставляє на аукціон Фонд гарантування вкладівфізичних осіб, що здійснює ліквідацію банку.

Шляхом продажу та управління активів збанкрутілих банків Фонд отримує кошти для повернення кредиторам цих банків.

Це, переважно, юрособи, які мали рахунки у банку, та фізособи-вкладники у частині вкладу понад гарантовану суму. У банках, ліквідацію яких розпочато з 13 квітня 2022 р. до кінця дії воєнного стану, вклади фізосібгарантуються на 100% включно з відсотками, а для тих, що виводитимуться після його завершення, гарантії становитимуть 600 000 грн.

Кредити «Укпромінвестбанку» будуть виставлені 28 жовтня у системі Прозорро. Продажі і стартують з ціни 64,2 млн грн. Застава за кредитами, — це апартаменти преміум-класу в Аркадії загальною площею 1080,5 кв м.

Це продаж не безпосередньо заставного майна, а права стягнути з боржника заборгованість або саму заставу. Участь в аукціонах Фонду не обмежується, до нього допускаються і юридичні, і фізичні особи, окрім пов’язаних з росією та білоруссю.

Загалом у жовтні Фонд має намір продати низку активів різних банків. Зокрема, 22 жовтня повторно буде виставлений на торги пакет кредитів банку «Фінанси та кредит», укладених з юридичними особами, які працюють на ринку і не перебувають у банкрутстві. Стартова ціна лоту складе 2,4 млрд грн, у заставі за кредитами — комплекс з виробництва фармацевтичної продукції у Львові з нерухомістю та основними засобами; комерційна нерухомість у центрі Києва площею близько 3 тис. кв м та 1,7 тис. кв м; а також земельні ділянки загальною площею 23,7 га в Київській областіі.

За оцінками Фонду, права вимоги за кредитами є найскладнішим активом банків, що їх виводить з ринку установа, оскільки потребують подальшої роботи нового власника зі стягнення заборгованості з позичальників. Водночас, саме кредити є основним активом банків, що становить понад 80% у структурі банківських активів.

Крім того, до кінця жовтня Фонд виставить на аукціони у системі Прозорро. Продажі понад 50 паркомісць та гаражних боксів у столиці, що належать ПАТ «Промінвестбанк», ліквідацію якого здійснює Фонд.

За даними ФГВФО, від початку 2024 року на 1 вересня банки в ліквідації отримали 2,5 млрд грн, з яких 1,1 млрд грн — кошти від реалізації активів (майна), 0,4 млрд грн — від погашення кредитів, 0,3млрд грн склали доходи за цінними паперами, 0,03 млрд грн — від оренди майна та 0,6 млрд грн банки отримали з інших джерел.

УНІАН За матеріалами:

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