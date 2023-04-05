Знищення «Мрії»: ексдиректору «Антонов» повідомили про підозру — Finance.ua

Знищення «Мрії»: ексдиректору «Антонов» повідомили про підозру Вчора 18:05 — Кримінал

Знищення «Мрії»: ексдиректору «Антонов» повідомили про підозру

Колишньому директору держпідприємства «Антонов» повідомили про підозру в службовій недбалості, яка призвела до знищення росіянами літака АН-225 «Мрія».

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

«Через службову недбалість посадовця російські окупанти знищили найбільший у світі літак АН-225. Сума завданих державі збитків становить понад 8,4 млрд грн», — сказано в повідомленні.

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Встановлено, що експосадовець, незважаючи на застереження державних органів та достеменно знаючи про припинення страхового покриття на це повітряне судно, не забезпечив передислокацію літака в безпечне місце. У результаті під час повітряної атаки російських військ на аеропорт у селищі Гостомель «Мрія» згоріла.

Також під час досудового розслідування встановлено, що літак АН-225 «Мрія» напередодні військового вторгнення росії в Україну був технічно справний, на аеродромі зберігалася достатня кількість авіапального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту. Усе це вказує на те, що були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт у м. Лейпциг (Німеччина).

Утім колишній генеральний директор ДП «Антонов» не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Окрім того, слідчі перевіряють інформацію щодо можливості евакуації ще шести літаків, у тому числі Ан-124 «Руслан», які тоді перебували на території аеропорту.

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