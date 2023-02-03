Літак "Мрія" відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator — Finance.ua
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Літак "Мрія" відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator

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Держпідприємство «Антонов» уклало ліцензійний договір з Microsoft про право використання марки Ан-225 «Мрія» в новій версії гри Microsoft Flight Simulator.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Як йдеться в повідолменні, завдяки цьому кожен користувач гри зможе відчути себе пілотом унікального літака «Мрія», який в грі буде представлений у вигляді, максимально наближеному до оригіналу.
«Ми хотіли запустити цю версію саме на річницю руйнування літака, до 27 лютого. Наше бажання — зробити все можливе для відновлення Ан-225. Ми плануємо перераховувати кошти ДП „АНТОНОВ“, яке буде відбудовувати цей потужний літак», — зазначив голови програми Microsoft Flight Simulator Йорг Ньюман.
Нову гру вже протестував командир екіпажу Ан-225, шеф-пілот Дмитро Антонов та відзначив високий професіоналізм команди, яка працювала над розробкою цього продукту, та записав привітальну промову до користувачів Microsoft Flight Simulator.
Наразі ДП «АНТОНОВ» виконує комплекс розрахунково-дослідних робіт з метою розробки програми відбудови Ан-225, яка буде виконуватися після закінчення війни.
За матеріалами:
Економічна Правда
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