Літак "Мрія" відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator — Finance.ua

Літак "Мрія" відродиться в новій версії гри Microsoft Flight Simulator Сьогодні 23:03 — Фондовий ринок

Держпідприємство «Антонов» уклало ліцензійний договір з Microsoft про право використання марки Ан-225 «Мрія» в новій версії гри Microsoft Flight Simulator.

Як йдеться в повідолменні, завдяки цьому кожен користувач гри зможе відчути себе пілотом унікального літака «Мрія», який в грі буде представлений у вигляді, максимально наближеному до оригіналу.

«Ми хотіли запустити цю версію саме на річницю руйнування літака, до 27 лютого. Наше бажання — зробити все можливе для відновлення Ан-225. Ми плануємо перераховувати кошти ДП „АНТОНОВ“, яке буде відбудовувати цей потужний літак», — зазначив голови програми Microsoft Flight Simulator Йорг Ньюман.

Нову гру вже протестував командир екіпажу Ан-225, шеф-пілот Дмитро Антонов та відзначив високий професіоналізм команди, яка працювала над розробкою цього продукту, та записав привітальну промову до користувачів Microsoft Flight Simulator.

Наразі ДП «АНТОНОВ» виконує комплекс розрахунково-дослідних робіт з метою розробки програми відбудови Ан-225, яка буде виконуватися після закінчення війни.

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