Знятих з військового обліку не випускають за кордон: юрист вказав на важливий нюанс — Finance.ua

Знятих з військового обліку не випускають за кордон: юрист вказав на важливий нюанс Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Під час загальної мобілізації в Україні виїзд чоловіків віком 18−60 років за кордон обмежений. Але вільно виїздити можуть ті, хто не перебуває на військовому обліку. Однак у ЗМІ почала з’являтися інформація про те, що знятих із військового обліку за кордон можуть все ж не випустити.

Адвокат та провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич пояснив, чи справді можуть не випускати за кордон знятих з військового обліку чоловіків.

«Знятий з обліку» і «виключений з обліку»: в чому різниця

До вторгнення РФ в Україну великого значення термінології щодо зняття з обліку не надавали, і багато чоловіків призовного віку могли отримати у військкоматах штамп «знятий з обліку». Але виявилося, що таким людям виїхати за кордон проблематично, і їх можуть не випустити з країни.

Також законами передбачений інший термін — «виключений з обліку». Такі чоловіки вже можуть перетнути кордон безперешкодно, каже Антон Маринич.

«Слід розуміти: відмітка „знятий з обліку“ не означає, що чоловік не військовозобов'язаний. А ось якщо чоловік „виключений з обліку“, то кордон він може перетинати безперешкодно», — пояснює він різницю у термінах.

Зняття з обліку відбувається при зміні місця проживання і ніяк не впливає на придатність до служби, а виключений з обліку застосовується, коли чоловіка визнали взагалі непридатним до військової служби.

«Якщо ви маєте тільки відмітку „невійськовозобов'язаний“, не можна однозначно сказати, як це буде розцінено прикордонником і чи прийме він рішення випустити чоловіка за кордон. „Виключений з обліку“ передбачає абсолютне виключення з військового обліку. Це стосується як призовника, резервіста, так і обмежено придатного», — коментує співрозмовник.

Кого можуть зняти з військового обліку

Закон «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачає, що з військового обліку можуть виключити такі категорії українців:

призваних чи прийнятих на військову службу;

визнаних ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров’я з виключенням з військового обліку;

тих, що проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

засуджених до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

засуджених за злочин на час відбування покарання у місцях позбавлення волі;

тих, хто досяг граничного віку 60 років;

військовослужбовців чи військовозобов'язаних, які померли;

людей, які втратили українське громадянство.

«Проблема полягає в тому, що раніше діяв Наказ Міністерства оборони України № 207 від 12.07.1999 року, яким не було передбачено „виключення з обліку“, а діяв термін „зі зняттям з військового обліку“, і саме через це цього можуть виникнути складнощі при перетині кордону», — звертає увагу юрист.

Нагадаємо, в Україні готують законопроект щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни. Це буде спільна ініціатива парламенту та уряду.

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