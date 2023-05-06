Військовий облік українців за кордоном: чи можуть депортувати військовозобов'язаних — Finance.ua

Військовий облік українців за кордоном: чи можуть депортувати військовозобов'язаних Сьогодні 21:34 — Особисті фінанси

Військовий облік українців за кордоном: чи можуть депортувати військовозобов'язаних

Після того як в Україні почали діяти нові правила військового обліку, у багатьох виникла низка запитань щодо військовозобов’язаних українців за кордоном, зокрема щодо ймовірності вручення їм повісток у країні перебування.

Адвокат Ярослав Жукровський у коментарі «Громадському» пояснив , що закордонні представництва не можуть вручати повістки за українським законодавством.

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Він додав, що повістка — це документ, яким людину запрошують до ТЦК для уточнення облікових даних або для проходження військово-лікарської комісії.

Військовозобов’язані українці, які виїхали за кордон, мають там стати на військовий облік, інакше це вважатиметься ухиленням від виконання військового обов’язку.

«Чи можна українця в іншій державі покарати за це — питання складне й невизначене. Щоб притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності, мають бути факти, що людина умисно порушує правила військового обліку. Це довести складно», — йдеться у поясненні адвоката.

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Водночас ігнорування норми щодо постановки на військовий облік — не підстава для депортації, правових передумов для цього у дипустанов немає.

Довідка Finance.ua:

в Україні 30 грудня 2022 року затвердили новий порядок військового обліку, один з пунктів стосується військовозобов’язаних українців, які перебувають за кордоном. Дипустанови мають сприяти інформуванню українців призовного віку про мобілізацію та «сприяти» їхньому поверненню в Україну.

УНІАН За матеріалами:

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