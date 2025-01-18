Змінити роботу цього року планують 60% працівників — дослідження Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Змінити роботу цього року планують 60% працівників — дослідження

Більшість працівників придивляються до свого наступного кроку в кар’єрі, оскільки не відчувають мотивації розвивати свої навички, але надають перевагу правильному розставлянню пріоритетів завдяки дотриманню балансу між роботою та особистим життям.

ПРо це повідомляється на сайті глобальної брокерської групи Aon.

Згідно з даними її дослідження настроїв працівників на 2025 рік, у якому взяли участь понад 9 тис. співробітників різних компаній у 23 країнах, включно зі США, Великою Британією, Бразилією та Австралією, 60% респондентів можуть або вже мають намір шукати нову роботу протягом наступних 12 місяців, що свідчить про загальне невдоволення працівників своїм поточним працевлаштуванням.

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Крім того, опитані співробітники засвідчили низьку зацікавленість удосконаленням своїх навичок використання штучного інтелекту — мотивацію розвивати їх мають лише трохи більш ніж третина працівників в усьому світі, щоб підтвердити актуальність своїх знань нової технології, коли їх про це запитують.

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Водночас зростає попит на гнучкість роботодавця стосовно робочого часу — переваги балансу між роботою та особистим життям респонденти поставили на третє місце серед найцінніших переваг на робочому місці. Співробітники покоління Z вважають програми такого балансу другою за цінністю перевагою після медичних пільг. Потім ідуть оплачувана відпустка, можливість розвитку кар’єри та пенсійні заощадження.

Генеральний директор Human Capital компанії Aon Ламбос Ламбру зазначає, що попри певне охолодження на ринку праці, співробітники переоцінюють свої пріоритети та в пошуку нових роботодавців надають перевагу тим, хто здатен забезпечити їм баланс між роботою та особистим життям.

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Результати

Сильна корпоративна культура допомагає роботодавцям наймати й утримувати найкращі таланти. Працівники шукають підприємства не тільки за конкурентоспроможною оплатою праці та пільгами, а й ближче до дому, а також тих, хто відповідає водночас їхнім особистим цінностям. Ці пункти дедалі частіше превалюють над іншими факторами при виборі нової посади.

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