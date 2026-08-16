Зміна групи інвалідності у батьків: чи заберуть відстрочку від мобілізації
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Військовозобов’язані громадяни України, які доглядають за родичами з інвалідністю, за певних умов мають право на відстрочку від мобілізації. Водночас зміна групи інвалідності одного з батьків може вплинути на оформлену відстрочку.
Про це повідомляє Новини. Live з посиланням на юриста Юрія Айвазяна.
Чоловік поцікавився, чи можуть переглянути його право на відстрочку через те, що третю групу інвалідності вважають працездатною, і покласти на матір обов’язок утримувати батька.
Коментуючи ситуацію, адвокат нагадав, що закон гарантує право на відстрочку за наявності щонайменше одного з батьків з інвалідністю I чи II групи.
Зокрема, пункт 13 передбачає право на відстрочку для громадян, які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи. Умова — відсутність інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати таких батьків.
Виняток становлять випадки, коли такі особи самі мають інвалідність, потребують постійного догляду, перебувають під арештом, крім домашнього, або відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі.
Якщо немає невійськовозобов’язаних осіб, які мають здійснювати догляд за людиною з інвалідністю I чи II групи, це може робити лише одна військовозобов’язана особа, обрана такою людиною з інвалідністю.
Чи може зникнути відстрочка в реєстрах
Щодо можливого зникнення відстрочки з реєстрів на період оновлення даних адвокат зазначив, що все залежить від того, за ким саме з батьків оформлювали документ і чи подавався однаковий пакет документів на обох.
Таким чином, зміна групи інвалідності матері з II на III групу сама по собі не скасовує підставу для відстрочки, якщо батько залишається особою з інвалідністю II групи. Водночас конкретні обставини оформлення відстрочки та подані документи мають значення для її відображення в реєстрах.