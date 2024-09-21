Зловмисники застосовують програми віддаленого доступу для злому: як захистити кошти — Finance.ua

Зловмисники застосовують програми віддаленого доступу для злому: як захистити кошти Сьогодні 13:22 — Особисті фінанси

В останні два місяці літа шахраї активізувалися та застосовують схеми з віддаленим доступом для викрадення особистих даних і коштів українців.

Про це розповів експерт з інформаційної безпеки Юрій Япко, пише GSMinfo.

Як діють зловмисники

«Зловмисники під різними приводами просять встановити фейковий застосунок на смартфон або перейти за фішинговим посиланням, і далі вони за його допомогою викрадають гроші або оформляють кредит», — розповів експерт.

За його словами, на подібні схеми припадає близько 30−40% усіх хакерських атак із застосуванням віддаленого доступу.

Методи, які використовують зловмисники:

телефонують своїм жертвам від імені співробітників «Дії» і пропонують оновити персональні дані. Шахраї переконують людину в необхідності встановити якусь програму, за допомогою якої їм вдається отримати доступ до смартфона і всіх банківських додатків жертви, яка нічого не підозрює;

телефонують людям від імені «Нафтогазу» і сервісів оголошень. Нібито співробітники газової компанії пропонують встановити додаток, за допомогою якого буде легше передавати показання лічильників;



або «покупець» просить продавця увімкнути відеозв’язок, а потім надсилає фішингове посилання. Після того, як людина переходить за ним, телефон жертви блокується, а шахрай продовжує бачити демонстрацію екрана. Так зловмисникам вдається побачити код-паролі від самого телефону, банку та інших додатків.



Як вберегтися

Експерт радить встановити на свій смартфон антивірус та визначник номера, щоб не потрапити у «сітки» шахраїв.

Також варто уважніше ставитися до посилань, які надсилають незнайомі люди.

Нагадаємо, майже 52 тисячі кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ «Шахрайство» було відкрито у 2024 році за даними ГПУ. Це на 13% менше, ніж за відповідний період минулоріч. Натомість побільшало справ, які доходять до суду.

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