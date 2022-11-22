Жити в режимі відключень світла українцям доведеться щонайменше до квітня — YASNO — Finance.ua

Жити в режимі відключень світла українцям доведеться щонайменше до квітня — YASNO Сьогодні 10:03 — Енергетика

Жити в режимі відключень світла українцям доведеться щонайменше до квітня — YASNO

Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

Про це написав СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко у Facebook.

«Хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб всі розуміли: швидше за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня», — заявив він.

За його словами, якщо нових атак на енергомережу не буде, то то за нинішніх умов генерації електронергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими.

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Він зазначає, що існують різні прогнози розвитку цієї ситуації, і вони цілком залежать від атак росії.

«Приміром, позитивний: нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді ми, цілком імовірно, будемо мати вдосталь електроенергії, тож зможемо відмовитися від відключень взагалі. Негативний буде у випадку, якщо мережу сильно пошкодять внаслідок атак. Тоді доведеться задіювати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але і екстрені, за яких світла може не бути дуже тривалий час», — пояснив Коваленко.

Він наголошує, що слід бути готовими до різних варіантів, навіть до найгірших.

«Запасіться теплим одягом, ковдрами, продумайте варіанти, які допоможуть вам перечекати тривале відключення», — підсумував Коваленко.

Довідка Finance.ua:

заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що українцям не треба виїжджати з країни через можливий блекаут по всій Україні. Адже загальних вимкнень не буде;

голова «Укренерго» Володимир Кудрицький у свою чергу каже, що в Україні цілком можливий блекаут, але навіть повне відключення світла на деякий час не потрібно вважати «кінцем світу». Не обовʼязково, що блекаут в Україні відбудеться саме цього сезону. Адже, якщо він і станеться, то відразу почнуться відновлювальні роботи, щоб повернути електропостачання українцям.

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