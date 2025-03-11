Житлова допомога у Польщі: хто може отримати та куди подавати заявку — Finance.ua

Житлова допомога у Польщі: хто може отримати та куди подавати заявку Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Житлова допомога у Польщі: хто може отримати та куди подавати заявку

У Польщі можна отримати житлову допомогу для покриття витрат на оренду та комунальні послуги.

Про це пише shoppingpl.com

Житлова допомога у Польщі (dodatek mieszkaniowy) — це фінансова підтримка, яку муніципалітети надають людям, що опинилися у складній життєвій ситуації. Ця субсидія допомагає покривати витрати на оренду та комунальні послуги.

Щоб претендувати на житлову допомогу, необхідно відповідати трьом основним критеріям.

Насамперед заявник повинен бути власником житла, орендарем, суборендарем або мати рішення суду про право на альтернативне чи соціальне житло.

Місячний дохід на одну особу в домогосподарстві не може перевищувати 40% середньої заробітної плати для одиноких громадян та 30% середньої зарплати у випадку багатоособових домогосподарств.

Крім цього розмір житла не повинен перевищувати:

35 м² для однієї особи,

40 м² для двох осіб,

45 м² для трьох осіб,

55 м² для чотирьох осіб,

65 м² для п’яти осіб,

70 м² для шести осіб (для кожного наступного мешканця додається 5 м²).

Середній розмір допомоги становить від 250 до 380 злотих на місяць, проте в окремих випадках ця сума може змінюватися. Важливо, що ця надбавка не оподатковується прибутковим податком.

Читайте також Кому з українців треба буде оновити свої дані в Польщі

Житлова допомога покриває такі витрати:

оренда житла,

комунальні послуги (вода, опалення, каналізація),

експлуатаційні та ремонтні витрати,

збір відходів.

Виплати зазвичай перераховуються безпосередньо управителю будинку або іншій уповноваженій особі, а не на особистий рахунок заявника. Таким чином, субсидія зменшує витрати на оплату житла, але гроші заявник фактично не отримує.

Куди подавати документи? Особи, які бажають отримати субсидію, повинні звернутися до управління гміни або центру соціального захисту за місцем проживання. До заяви додаються:

декларація про доходи за останні три місяці,

документи, що підтверджують витрати на житло (квитанції за оренду, комунальні платежі),

останній рахунок за електроенергію,

довідки про доходи всіх дорослих мешканців квартири.

Рішення про надання допомоги приймає голова ґміни або мер міста. Якщо заявнику відмовлено, він може подати апеляцію до комісії місцевого самоврядування протягом 14 днів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.