Жителі особливо небезпечних територій можуть безоплатно отримати дрова – рішення уряду України — Finance.ua
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Жителі особливо небезпечних територій можуть безоплатно отримати дрова – рішення уряду України

Енергетика
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Кабінет Міністрів України схвалив можливості обласним військовим адміністраціям, території яких прилягають до зони проведення воєнних дій, забезпечити населення цих територій дровами на період опалювального сезону.
«На територіях, прилеглих до зон проведення бойових дій, влада забезпечить мешканців безоплатною деревиною, щоб кожна сім’я мала можливість обігріти оселю протягом осінньо-зимового періоду. Витрати на закупівлю та доставку деревини обласним військовим адміністраціям компенсують шляхом перерозподілу субвенції з державного бюджету», — йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій із посиланням на рішення уряду.
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Зокрема, передбачено надання можливості обласним військовим адміністраціям Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, території яких прилягають до зони проведення бойових дій, забезпечити населення цих територій деревиною паливною на період опалювального сезону.
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Розподіл субвенції планується здійснювати пропорційно, згідно з наданими обласними військовими адміністраціями пропозиціями.
Зазначено, що проєкт реалізовуватимуть у межах видатків, передбачених Мінреінтеграції, обсягом 562,5 млн грн.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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