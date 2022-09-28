Дрова на зиму: де і за скільки їх можна купити — Finance.ua

Дрова на зиму: де і за скільки їх можна купити Вчора 06:10 — Особисті фінанси

Дрова на зиму: де і за скільки їх можна купити

Українці почали активно готуватися до зими і запасатися дровами. Чи достатньо заготовлених дров у лісництвах і де й за скільки їх можна купити — розповів голова Державного агентства лісових ресурсів України Юрій Болоховець в ефірі Українського радіо.

«Попит ми задовольняємо, але в деяких регіонах досі спостерігаються невеликі черги. Залишки дров на складах держпідприємств постійно оновлюються і складають близько 140 тис.», — зазначив він.

За словами Болоховця, потреба по всіх регіонах України складає близько 5,5 млн метрів. Вона суттєво зросла в деяких областях, зокрема в Івано-Франківській області вдвічі, у Волинській у 2,5 раза, а в Миколаївській — в понад 5 разів, хоча минулого року було спожито 3,5 млн кубічних метрів дров.

Станом на зараз вже заготовлено 2,3 млн метрів кубічних деревини, що майже на 300 тисяч кубів більше, ніж за відповідний період минулого року.

«Я переконаний, що до опалювального сезону ми забезпечимо всіх споживачів дровами. Велике навантаження падає на підприємства в частині допомоги Збройним силам, тому що велика кількість деревини — сотні тисяч метрів кубічних — сьогодні йде на будівництво фортифікаційних споруд і їх опалення», — каже Болоховець.

Хто і де зараз заготовляє дрова

Заготівлю здійснюють безпосередньо підприємства Державного агентства лісових ресурсів України.

Однак наразі заготівля в низці областей суттєва обмежена, зокрема, там, де тривають бойові дії чи на територіях, які були нещодавно деокуповані. Але є і проблеми на тих територіях, які були деокуповані давно — це Житомирщина, Чернігівщина та Київщина. Там залишається ризик замінування. Тому нині доступ в ліс обмежений задля безпеки.

Як купити дрова

Зараз дрова можна виписати в будь-якому лісництві, яких у нас близько 1560 по всій країні.

«Тобто людина може звернутися у лісництво. Для цього вона має мати з собою паспорт, написати заяву і придбати дрова. Найпростіший варіант — оплатити на місці через Приват24 і власним транспортом забрати дрова з лісу. Трошки складніший варіант, коли люди потребують доставки», — пояснив Болоховець.

Як встановлюється ціна на дрова

Рентабельність на паливні дрова встановлюються місцевими обласними державними адміністраціями. Вона мінімальна — в межах 3-5%. Решта ціни — це складова витрат: податки, витрати на заготівлю, на зарплату людей.

Ціна на дрова у регіонах різниться. Наприклад, найдешевші дрова на півночі нашої країни, зокрема в Чернігівській області. Там метр кубічний коштує у межах 600-700 грн.

Водночас на заході та півдні країни дрова дорожчі — 1100-1200 грн. Це ціна з ПДВ на середню породу.

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