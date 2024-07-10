Жителі Аргентини зберігають заощадження в USDT замість песо — Finance.ua

Жителі Аргентини зберігають заощадження в USDT замість песо 10.07.2024, 02:38 — Криптовалюта

Жителі Аргентини зберігають заощадження в USDT замість песо

Річний рівень інфляції в Аргентині сягнув 276%. Незважаючи на економічну кризу, у країні спостерігається найвищий рівень прийняття криптовалют у Західній півкулі, пише Forbes.

На тлі ослаблення національної валюти аргентинці шукають нові способи заощадження накопичень. Раніше вони купували долари США на «чорному ринку» в так званих cuevas. Однак цей спосіб був далеко не ідеальним з кількох причин:

нелегальні обмінники переводили песо в долари за завищеним курсом, який іноді перевищував офіційний удвічі;

високий ризик пограбування клієнта контрагентом;

ймовірність придбати фальшиву валюту.

З поширенням криптовалют жителі Аргентини почали віддавати перевагу цифровим активам, а не песо чи доларам США. Нещодавнє дослідження Forbes показало, що зі 130 млн відвідувачів 55 криптобірж приблизно 2,5 млн були з Аргентини. Ці дані вказують на високий рівень прийняття криптовалют у країні, повідомляє видання.

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Примітно, аргентинці не купують мемкоїни і не намагаються заробити на зростанні альткоїнів. Замість цього вони міняють песо на стейблкоїн Tether ( USDT ) і тримають його на своїх гаманцях.

«Аргентина — аномальний ринок, де багато хто купує USDT і не залишає місця для чогось ще. Ми не бачили такого ніде. Аргентинці просто купують USDT і нічого з ним не роблять», — заявив керівник біржі Bitget у країнах Латинської Америки Максиміліано Хінц.

Тим часом, купівля стейблкоїнів також несе в собі певні ризики. У країні досі немає чітких правил регулювання цього класу активів.

За наявними даними, найчастіше аргентинці купують криптовалюту на таких біржах, як Binance, eToro, BingX, HTX і Bitget. Однак жодна з них не входить до топ-20 рейтингу найнадійніших платформ світу за версією Forbes. Ба більше, ці біржі не пройшли реєстрацію національного регулятора цінних паперів Аргентини (CNV), за інформацією Forbes.

Крім криптобірж, аргентинці можуть скористатися послугами місцевих фірм, які пропонують послуги купівлі та продажу криптовалют за допомогою передплачених карт — наприклад, Lemon і Buenbit. Проте, вони також не мають усіх необхідних дозволів на ведення такої діяльності.

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