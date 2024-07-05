Аналітики: Ethereum вдвічі обійшов біткоїн за обсягом зібраних комісій за пів року — Finance.ua
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Аналітики: Ethereum вдвічі обійшов біткоїн за обсягом зібраних комісій за пів року

Криптовалюта
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Аналітики: Ethereum вдвічі обійшов біткоїн за обсягом зібраних комісій за пів року
Аналітики: Ethereum вдвічі обійшов біткоїн за обсягом зібраних комісій за пів року
Блокчейн Ethereum отримав найбільший дохід від комісій у перші шість місяців 2024 року — $2,72 млрд. Це випливає зі звіту аналітичної компанії Lookonchain про дохід топ-10 блокчейнів за пів року.
За даними експертів, другою за сумою отриманого від комісій доходу йде мережа Bitcoin — $1,3 млрд. Це більш ніж вдвічі менший прибуток, ніж в Ethereum. Зазначимо, після халвінгу мінімальна комісія в мережі Bitcoin збільшилася. Тоді аналітики пов’язували це з запуском стандарту Runes.
Трійку блокчейнів замикає TRON з показником в $459,39 млн. Далі у списку йдуть:
  • Solana — $241,29 млн;
  • BNB Smart Chain — $176,56 млн;
  • Avalanche — $68,83 млн;
  • ZKsync Era — $59,77 млн;
  • Optimism — $40,4 млн;
  • Polygon — $23,91 млн.
За матеріалами:
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