Аналітики: Ethereum вдвічі обійшов біткоїн за обсягом зібраних комісій за пів року — Finance.ua

Аналітики: Ethereum вдвічі обійшов біткоїн за обсягом зібраних комісій за пів року Сьогодні 04:35 — Криптовалюта

Аналітики: Ethereum вдвічі обійшов біткоїн за обсягом зібраних комісій за пів року

Блокчейн Ethereum отримав найбільший дохід від комісій у перші шість місяців 2024 року — $2,72 млрд. Це випливає зі звіту аналітичної компанії Lookonchain про дохід топ-10 блокчейнів за пів року.

За даними експертів, другою за сумою отриманого від комісій доходу йде мережа Bitcoin — $1,3 млрд. Це більш ніж вдвічі менший прибуток, ніж в Ethereum. Зазначимо, після халвінгу мінімальна комісія в мережі Bitcoin збільшилася. Тоді аналітики пов’язували це з запуском стандарту Runes.

Трійку блокчейнів замикає TRON з показником в $459,39 млн. Далі у списку йдуть:

Solana — $241,29 млн;

BNB Smart Chain — $176,56 млн;

Avalanche — $68,83 млн;

ZKsync Era — $59,77 млн;

Optimism — $40,4 млн;

Polygon — $23,91 млн.

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