Жорсткі санкції для небезпечних водіїв: Польща посилює контроль на дорогах — Finance.ua

Жорсткі санкції для небезпечних водіїв: Польща посилює контроль на дорогах Сьогодні 07:33 — Світ

Жорсткі санкції для небезпечних водіїв: Польща посилює контроль на дорогах

Нові правила дорожнього руху в Польщі кардинально змінять життя водіїв. За найсерйозніші порушення передбачено позбавлення водійських прав назавжди.

Міністерство Інфраструктури Польщі анонсувало масштабні зміни до Кримінального кодексу, Кодексу про дрібні правопорушення та Закону про дорожній рух, які суттєво вплинуть на всіх учасників дорожнього руху.

Вбивство на дорозі

За вчинення ДТП зі смертельними наслідками яке сталося внаслідок перевищення швидкості, участі у незаконних перегонах або керування транспортом без прав, винуватця хочуть позбавляти волі на строк до 10 років.

Конфіскація авто за водіння в нетверезому стані

Якщо у водія виявлять у крові від 0,5 до 1,5 проміле алкоголю, суд може винести рішення про конфіскацію транспортного засобу.

У випадку, якщо алкоголю більше 1,5 проміле, суд буде зобов’язаний це зробити. Крім того, порушник не матиме права на призупинення відбування покарання у вигляді позбавлення волі за такий злочин — відповідну норму хочуть вилучити з Кримінального кодексу.

Розширення підстав для вилучення прав водія

У законопроекті врахована і вимога МВС — позбавити водійських прав за перевищення швидкості понад 50 км/год на односмуговій дорозі з двостороннім рухом поза населеним пунктом (правило не стосуватиметься стосується автомагістралей і швидкісних доріг). За такий проступок передбачено вилучення посвідчення водія на три місяці.

Разом з тим, якщо за рішенням суду посвідчення було вилучено через перевищення швидкості на 50 км/год і більше, а людина знову сіла за кермо, то їй загрожує пожиттєва заборона на керування авто (зараз у таких випадках обмеження на керування авто подовжують до 6 місяців). Спробувати відновити їх можна буде не раніше, ніж через 5 років.

Заборони водіння не можуть накладатися

Заборони керування транспортними засобами, накладені судом, не повинні накладатися. Суд буде зобов’язаний перевіряти остаточні рішення та записи в Національному судовому реєстрі.

Якщо будуть підстави щодо аналогічного обмеження до тієї самої особи, то нова тимчасова заборона не повинна перекривати існуючу, а має починати діяти з моменту закінчення попередньої заборони.

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Нові злочини та правопорушення для водіїв

Серед запропонованих змін є і встановлення нового вид злочину — організація та участь у незаконних автоперегонах.

В таких випадках правоохоронні органи будуть зобов’язані надавати страховим компаніям інформацію про транспортні засоби, які беруть участь у незаконних гонках, а ті, у свою чергу, зможуть збільшувати страхові премії для людей, які піддають свої транспортні засоби цьому типу ризику.

Натомість дрифт, підняття коліс транспортного засобу та пов’язані з цим наслідки вважатимуться правопорушенням, за яке можуть покарати штрафом від 1500 злотих, позбавленням водійських прав на три місяці та конфіскацією автомобіля на 30 днів. За рецидив — штрафи збільшуватимуть вдвічі.

Штрафні бали не можна анулювати

Також є пропозиція унеможливити списання частини штрафних балів за найтяжчі правопорушення — обгін на пішохідному переході, проїзд на червоне світло, різке перевищення швидкості.

Фермери зможуть їздити швидше

Максимально дозволену швидкість руху тракторів піднімуть з 30 км/год до 40 км/год. Фактично це є відповіддю на вимоги аграріїв, які вказували на кращий технічний стан та вищий рівень безпеки сучасної сільськогосподарської техніки.

Нагадаємо, що у Польщі хочуть дозволити керувати авто з 17 років та запровадити додаткові обмеження для водіїв, які тільки отримали права.

І хоча це лише проект змін для водіїв, але він має високі шанси швидко пройти повний законодавчий шлях аж до підпису президента.

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