«Жодної молекули»: Шмигаль назвав точний час, коли Україна перекриє російський газ — Finance.ua

«Жодної молекули»: Шмигаль назвав точний час, коли Україна перекриє російський газ Сьогодні 19:44 — Енергетика

«Жодної молекули»: Шмигаль назвав точний час, коли Україна перекриє російський газ

Україна припинить транзит російського газу о 7 годині ранку 1 січня 2025 року. П’ятирічний контракт добігає кінця.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Позиція України дуже чітка: ми послідовно обстоюємо санкціонування російських як активів, так і їхніх ресурсів, і газу, і нафти. Ми проти будь-яких та будь-якої підтримки агресора через продаж газової або нафтової російської молекули», — сказав він.

За його словами, це позиція президента України, і це позиція уряду України.

«На сьогоднішній день ми розуміємо, що угода про транзит газу закінчується 1 січня 2025 року. О 7 годині ранку фізично транзит буде перекритий у зв’язку з завершенням цієї угоди», — розповів прем’єр.

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Шмигаль заявив, що відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ.

Водночас Шмигаль заявив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

«Поки що ми не можемо порушити угоду про асоціацію. У зв’язку з цим технічно компанія відповідно продовжує транзит на запит європейської сторони. Але ми працюємо над тим щоби накласти 100% санкцій на російські молекули», — додав він.

Транзит газу і нафти

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року будь-яка торгівля з росією заборонена. Винятком є транзит нафти і газу.

Поточну транзитну угоду між НАК «Нафтогаз України» і російським «Газпромом» укладено наприкінці 2019 року терміном на п’ять років. Незважаючи на війну, Україна дозволяла російському газу проходити через свою територію в такі країни, як Австрія, Словаччина, Італія та Угорщина.

У листопаді НАК «Нафтогаз України» отримав від «Газпрому» останній транш оплати за транзит газу в грудні за контрактом. За грудневий транзит «Газпром» мав заплатити близько 70 млн доларів.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив припинення транзиту з 2025 року і наголосив, що Україна не дасть росії змоги заробляти додаткові мільярди на крові українців, тому транзит російського газу буде припинено.

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