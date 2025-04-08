Земельні аукціони: як зросла вартість землі — Finance.ua

Земельні аукціони: як зросла вартість землі
У системі Prozorro. Продажі 7 квітня відбулося 11 аукціонів із передачі земельних ділянок у суборенду.
Загальний підсумок торгів — 21,6 млн грн, до яких додатково нараховується ще 4,3 млн грн ПДВ.
Про це повідомляє пресслужба «Земельного банку».
Очікуваний економічний ефект з урахуванням податку становить 25,9 млн грн.
Загальна площа запропонованих лотів — 2029,48 гектара. Земельні ділянки розташовані в Одеській, Сумській, Кіровоградській, Харківській та Миколаївській областях. Участь в аукціонах взяли 39 учасників.
Очікуваний економічний ефект із врахуванням 20% ПДВ — 25,9 млн грн.
Найдорожчий та найбільший лот дня
— земельна ділянка на Миколаївщині. Її площа — 1 120,66 гектарів. За лот змагалися 5 учасників. Під час торгів стартова вартість суборенди зросла у 2,8 рази, а фінальна ставка склала 11,2 млн грн.
Вартість одного гектару цієї ділянки — 10 074 грн.
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