Зеленський запровадив санкції проти п’яти китайських компаній, що постачали рф компоненти для дронів — Finance.ua

Зеленський запровадив санкції проти п’яти китайських компаній, що постачали рф компоненти для дронів Сьогодні 17:02

Зеленський запровадив санкції проти п’яти китайських компаній, що постачали рф компоненти для дронів

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти п’яти китайських компаній, що постачали росії комплектуючі для виробництва безпілотників.

Про це йдеться в указі № 466/2025.

Під санкції потрапили компанії:

China Asia Silk Road International Trade (Tianjin) Co.;

Suzhou ECOD Precision Manufacturing Co.;

Shenzhen Royo Technology Co.;

Shenzhen Jinduoban Technology Co.;

Ningbo BLIN Machinery Co.

Як раніше повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, спостерігається тенденція рф до збільшення виробництва озброєнь, що не було б можливим без поставок з Китаю.

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Власюк каже, що Київ збирає та передає цю інформацію китайській стороні. Проте відповіді, чому офіційний Пекін не забороняє експорт до рф — немає.

Власюк пояснив, що навіть санкції від невеликої кількості країн можуть зробити китайські компанії «токсичними», тобто надалі з ними ніхто не буде працювати. На його думку, це допоможе унеможливити, або принаймні зменшити експорт російському військово-промисловому комплексу відповідних деталей.

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Він також додав, що натомість, росія почала менше використовувати комплектуючі з Європи та США. На це, зокрема подіяли вже наявні обмеження країн-партнерів України. Крім цього, за його словами, у 18-му пакеті санкцій, який ЄС готує проти кремля, обмеження будуть накладені на два китайські банки.

«Надалі Україна проситиме міжнародних партнерів запроваджувати санкції проти всіх виробників та постачальників критичних компонентів, матеріалів та засобів виробництва», — резюмував Власюк.

Довідка Finance.ua:

4 липня СБУ повідомляла, що в безпілотниках, якими армія рф атакувала Київ, було виявлено компоненти китайського виробництва;

у відомстві стверджували, що про це свідчать маркування підприємства-виробника з КНР Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd на відповідних деталях.

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